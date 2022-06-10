Vodafone предоставляет 50% скидку на год для новых и один месяц бесплатно – для существующих бизнес-клиентов

Для поддержки украинских компаний во время войны, Vodafone предоставляет всем новым бизнес-клиентам 50% скидку в течение года. Скидка действует для новых клиентов компании, которые подключатся до 31.12.2022.

Тарифы Vodafone Business с абонплатой от 63 грн/месяц предлагают безлимитные звонки на сеть Vodafone и пакеты мобильного интернета. Чтобы заказать подключение в выбранный тариф, нужно заполнить форму на странице с подробной информацией об акции.

Существующим бизнес-абонентам Vodafone также предлагает помощь: один месяц связи для сотрудников бесплатно и фиксированная стоимость услуг в год. Сэкономить на телеком услугах и позаботиться о том, чтобы сотрудники гарантированно оставались на связи в течение года, можно с помощью услуги «Год без абонплат». Для активации услуги следует оплатить за 11 месяцев связи одним платежом. Заказать услугу можно через систему «Виртуальный менеджер», написав обращение на VIP ZAKAZ при подписанном соглашении или у персонального эксперта Vodafone, закрепленного за компанией.

Обеспечить связь для сотрудников, нашедших временное убежище в странах Европы и мира и продолжающих работать удаленно, поможет бесплатная услуга «Доступный роуминг». Vodafone ежемесячно бесплатно насчитывает 10 ГБ интернета, 300 минут и 300 SMS для использования в 32 странах для пользователей бизнес-тарифов. Услуга активируется автоматически при уплаченном счете.

Напомним, что во время войны украинские операторы внедрили национальный роуминг. Если из-за боевых действий сеть отсутствует, у абонентов есть возможность пользоваться сетью другого мобильного оператора. Для этого нужно отключить автовыбор сети, затем найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell. Важно ежедневно пытаться вернуться к сети оператора – вручную или включив автовыбор сети.