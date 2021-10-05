Компанія Huawei та мобільний оператор Vodafone Україна протестують технологію 5G на території інноваційного парку UNIT.City у Києві. Про це розповіли представники компанії Huawei під час презентації Huawei Road Show 2021.

«Ми вже отримали дозвіл від регулятора — Національній комісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації. Запуск запланований на кінець цього місяця», — сказали в компанії.

Також представники Huawei заявили, що зараз українські мобільні оператори поки що не бачать можливостей монетизації 5G-технології.

«Для операторів закупити обладнання не проблема. Але як потім повернути ці гроші, вони поки що не розуміють», — констатують в Huawei.

Крім того, в компанії Huawei вважають, що найперспективніша галузь для впровадження 5G в Україні — це агросфера.

Зазначимо, що нещодавно оператор Vodafone Україна розігнав власну 4G-мережу до рекордно високої швидкості в 772 Мбіт/с завдяки агрегації чотирьох несучих частот LTE1800 20Mhz 4×4 + LTE2100 10Mhz 4×4 + LTE2600 10Mhz 4×4 + LTE900 5Mhz 2×2.

Нагадаємо, що влітку Кабмін відтермінував запуск 5G в Україні до липня 2022 року. У той же час Держспецзв’язку вже займається дослідженням 5G-частот в Україні для того, щоб встановити справедливу ренту за їх користування.

Джерело: DEV.UA