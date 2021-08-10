Держспецзв’язку проведе дослідження 5G-частот в Україні після чого регулятори встановлять плату за їх користування

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України проведе дослідження можливості спільного використання частот спеціальними користувачами й операторами мобільного зв’язку, які планують у цих смугах частот розгортати мережі мобільного зв’язку п’ятого покоління. Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів України.

“Результати дослідження дозволяють розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для стабільного функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку”, – коментує Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Після проведених досліджень Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку та НКРЗІ мають встановити плату за користування радіочастотним ресурсом.

Запровадження 5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв’язком, адже швидкість інтернету п’ятого покоління щонайменше вдвічі більша ніж 4G. Окрім цього, 5G – це так званий “інтернет речей”, який дозволяє впроваджувати Smart City-технології у містах, а ще надає широкі можливості застосування у медицині, безпеці дорожнього руху тощо.

Зазначимо, що на початку серпня поточного року Кабмін відтермінував запуск 5G в Україні на півроку — до липня 2022 року.

Джерело: Держспецзв’язку