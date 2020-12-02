Vodafone запустил акцию «С Vodafone все свои», в рамках которой бесплатно предоставляет безлимит на интернет и звонки другим операторам





Оператор мобильной связи Vodafone к новогодним праздникам запустил акционное предложение «С Vodafone все свои» в рамках которого дарит своим абонентам безлимитные звонки на номера всех операторов Украины и безлимитный интернет в приложениях.

Подключиться к акции «С Vodafone все свои» можно с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года – в приложении My Vodafone или с помощью USSD-комбинации * 888 # и кнопка вызова. Предложение доступно для клиентов предоплаченных тарифов Vodafone SuperNet. Клиенты, которые подключатся к акции «С Vodafone все свои» в этот период, получат неограниченное количество минут для звонков на номера всех операторов Украины и безлимитное пользование услугами PASS: Online, Social и Video до 28.02.2021.

Безлимит доступен без дополнительных платежей. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно быть клиентом тарифов Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro+, Turbo, Unlim) и Vodafone SuperNet 2019 (Start _2019, Pro_2019, Pro-1_2019, Turbo_2019) и оплатить свой обычный пакет услуг на месяц.

Напомним, что Online Pass позволяет безлимитно и без платы за трафик пользоваться приложениями, которые чаще всего нужны для онлайн обучения и дистанционной работы. Это Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime. В свою очередь Social Pass — это неограниченный доступ к самым популярным социальным сетям: Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest, Likee, LinkedIn. Ну, а Video Pass — это возможность пользоваться популярными видеосервисами без тарификации интернета: YouTube, Netflix, MEGOGO.

Подробная информация о перечне тарифов Vodafone SuperNet, в которых можно воспользоваться акцией, услуги PASS и другие условия акции «С Vodafone все свои» можно найти по следующей ссылке.

Источник: Vodafone