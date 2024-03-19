Vodafone запустил услугу сравнения тарифов на мобильную связь — среди всех украинских операторов

Нужно лишь перейти на сайт Vodafone, открыть страницу Подбор тарифа и ввести сумму, которую вы готовы ежемесячно тратить на услугу мобильной связи.

Далее вам предложат все доступные тарифы в этой ценовой категории. Например, при ограничении до 100 грн сайт предлагает самые дешевые варианты от всех трех украинских операторов (несмотря на то, что у Киевстара плата за 4 недели стартует от 175 грн). Информация включает стоимость, которая доступна клиентам при переходе с одного оператора на другой без смены номера, объем минут и интернета, количество приложений, доступных для безлимитного пользования в тарифах и тому подобное.

Услуга будет полезна для абонентов, которые задумываются о смене оператора с сохранением номера с помощью услуги MNP. Vodafone на данный момент предлагает скидку до 40% в тарифах предоплаты в течение первых 6 месяцев на услуги мобильной связи при переходе.

Напомним ранее НКЭК разрешила оператору Vodafone использовать дополнительный код сети 075 вместимостью 10 млн номеров.

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