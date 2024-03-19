Новости Технологии 19.03.2024 в 15:56 comment views icon

Vodafone запустил услугу сравнения тарифов на мобильную связь — среди всех украинских операторов

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Катерина Даньшина

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Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Нужно лишь перейти на сайт Vodafone, открыть страницу Подбор тарифа и ввести сумму, которую вы готовы ежемесячно тратить на услугу мобильной связи.

Далее вам предложат все доступные тарифы в этой ценовой категории. Например, при ограничении до 100 грн сайт предлагает самые дешевые варианты от всех трех украинских операторов (несмотря на то, что у Киевстара плата за 4 недели стартует от 175 грн). Информация включает стоимость, которая доступна клиентам при переходе с одного оператора на другой без смены номера, объем минут и интернета, количество приложений, доступных для безлимитного пользования в тарифах и тому подобное.

Vodafone запустив послугу порівняння тарифів на мобільний зв'язок — для усіх українських операторів

Услуга будет полезна для абонентов, которые задумываются о смене оператора с сохранением номера с помощью услуги MNP. Vodafone на данный момент предлагает скидку до 40% в тарифах предоплаты в течение первых 6 месяцев на услуги мобильной связи при переходе.

Напомним ранее НКЭК разрешила оператору Vodafone использовать дополнительный код сети 075 вместимостью 10 млн номеров.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

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