Новости Технологии 04.03.2026

Водная кремация: В Шотландии легализовали новый вид похорон

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Шотландия официально легализовала новый вид похорон — щелочной гидролиз, известный как «водная кремация».


Процедура предоставляет альтернативу традиционному захоронению и кремации. Завернутое в биоразлагаемый саван из шелка или шерсти, тело размещают в камере под давлением, где смесь горячей воды и химических веществ ускоряет естественное разложение. В итоге остаются только фрагменты костей, которые перерабатываются в порошок и возвращаются родственникам в урнах. Утверждается, что этот метод не вредит окружающей среде.

«Гидролиз предлагает новую, экологически чистую альтернативу захоронению или кремации, отвечая на значительную общественную поддержку идеи расширения выбора, и это будет первая новая возможность, доступная за более чем 120 лет», — отмечает министр здравоохранения Шотландии Дженни Минто.

Эта процедура уже является обычной практикой в 28 американских штатах и в Канаде, Ирландии, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. Тело умершего погружают в водный раствор с 5% содержанием щелочи, например, гидроксида калия, при температуре 150°C на несколько часов. Гидролиз быстро имитирует естественное разложение, растворяя ткани. Открытие первого подобного объекта для водной кремации в Шотландии может занять до 9 месяцев, поскольку таким компаниям, как Kindly Earth, необходимо время на получение разрешения на строительство и специальные разрешения на сброс сточных вод.


«Мы понимаем, что не все выберут гидролиз — и в этом вся суть. Речь идет о предоставлении семьям большего выбора. У каждой семьи разные ценности и приоритеты. Некоторые люди, особенно те, кто заранее планирует собственные похороны, ищут варианты, которые больше соответствуют их собственным предпочтениям», — подчеркнула гендиректор Kindly Earth Хелен Чандлер.

Все больше семей выбирает именно этот способ, как экологическую альтернативу. По информации BBC, во время обычной кремации в процессе сжигания тела выделяется 320 кг CO2. Процедура щелочного гидролиза сокращает выбросы в 7 раз.

Концепция экологических похорон уже побудила юридическую комиссию рассмотреть аналогичные инициативы на законодательном уровне в Англии и Уэльсе. Сейчас обычная кремация составляет около 80% от всех видов похорон в Великобритании.

Ранее мы писали, что похоронные бюро теперь делают некрологи с помощью ChatGPT. В то же время стартап, предлагающий «похороны в космосе» и затерял прах 166 умерших по дороге.

Після смерті не наслухаєшся: Spotify продає Bluetooth-колонку у вигляді поховальної урни

Источник: Interesting Engineering

