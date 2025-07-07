Стартап, предлагающий «похороны в космосе», потерял прах 166 умерших по дороге

Прах 166 человек запустили в капсуле Nyx от немецкого стартапа The Exploration Company (TEC) в конце июня — но запланированные «похороны в космосе» так и не состоялись, поскольку транспортное средство вместе с грузом было потеряно в Тихом океане, после двух успешных оборотов вокруг Земли.

В TEC сообщили, что с капсулой потеряли связь «за несколько минут до приводнения», а ее нынешнее местоположение, как и «груз», до сих пор не обнаружили.

«Произошла аномалия, и аппарат был потерян вскоре после возвращения на орбиту», — написал соучредитель и генеральный директор компании Celestis Чарльз М. Чафер. «Хотя мы прошли несколько успешных этапов — запуск, выход на орбиту и контролируемое возвращение (это была первая миссия Celestis, предназначенная для возвращения с орбиты), мы признаем, что никакие технические достижения не заменят глубокого личного значения, которое эта услуга имеет для семей»

Celestis в этом случае выступала заказчиком запуска. Компания, которая является дочерней для Space Services, предлагает услуги космического захоронения с 1994 года.

В то же время для Celestis потеря груза не в новинку — последний случай произошел в 2023 году, когда ракета с кремированными останками покойного астронавта NASA Филипа К. Чепмена взорвалась над Нью-Мексико. Между тем TEC до Nyx имела всего один успешный запуск, согласно информации на официальном веб-сайте — вторая миссия, которая называлась Mission Possible, своего названия не оправдала.

«Мы расширяли границы возможного в рекордные сроки и с учетом затрат. Этот частичный успех отражает как амбиции, так и неотъемлемые риски инноваций. Используя технические достижения и уроки, которые мы вынесем из нашего текущего расследования, мы подготовимся к повторному полету как можно скорее», — говорится в заявлении TEC.

Наряду с прахом груз включал коллекцию семян каннабиса, которую предоставил общественный научный проект Martian Grow, что стремится в конечном итоге выращивать растение на Марсе.

Celestis сейчас держит связь с семьями, чтобы предоставить поддержку и потенциальную компенсацию. Однако компания надеется, что родственников успокаивает тот факт, что их близкие «стали частью исторического путешествия» и все же побывали в космосе, облетели Землю и в конце концов почили в Тихом океане — финал, который в Celestis сравнили с более традиционным рассеиванием праха в водоемах.

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Источник: NY Post, Universe Today