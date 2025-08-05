Помним, скорбим, генерируем: похоронные бюро создают "ленивые" некрологи с ChatGPT

Цинизм выходит на новый уровень — похоронные бюро теперь делают некрологи (тексты на прощание с умершими) с помощью ChatGPT.

Безумие вокруг ИИ дошло до новых противоречивых границ гуманности. До этого момента мы знали, что люди используют ChatGPT, чтобы поразить другого человека в приложениях для знакомств (а потом молчат на свиданиях). Еще изливают душу как психотерапевту (а потом попадают в психбольницу). А сейчас — даже прощаются не от чистого сердца.

Оказывается автоматизация проникла в похоронную сферу. Одним из примеров этого тренда стала прошлогодняя конференция Национальной ассоциации директоров похоронных бюро в Лас-Вегасе. Там, по словам Райана Линча из компании PlotBox, обсуждение ИИ было едва ли не самой популярной темой.

«Это — самое большое достижение в технологиях похоронных бюро со времен инструмента для бальзамирования», — сказал один из участников, вспоминает Линч.

По его мнению, сравнение преувеличено, но факт остается фактом. Вместе с тем на этой конференции второе место в конкурсе Innovation Awards заняло приложение Nemu — инструмент ИИ, который распознает, описывает и систематизирует вещи умершего.

Другой пример — стартап CelebrateAlley, создающий генератор некрологов на основе искусственного интеллекта. Его основательница Сонали Джордж говорит, что ИИ может быть «средством человеческой связи». Она представила ситуацию, когда умер один друг, а другой хочет выразить искреннюю дань уважения, которая заставит всех смеяться. По ее мнению, искусственный интеллект может помочь сформировать такую речь, если человек не хочет или не имеет сил для этого.

Washington Post протестировала генератор CelebrateAlley, который работает на моделях OpenAI и Anthropic. Но тут выплыла классическая проблема: ИИ придумывал детали, даже когда ему давали полную информацию. Например, если в запросе персонажа описывали как «вдумчивого», система писала: «Его вдумчивая натура проявлялась в бесчисленных актах доброты, каждый жест отражал его глубокое понимание человеческой природы…».

Однако говорить только о компании будет неправильно — случайные люди поступают так же. Из личного опыта 55-летний мужчина из Невады Джефф Фарго рассказал, что использовал ChatGPT, когда не мог собраться с мыслями, чтобы написать текст для своей матери. Мужчина изливал душу чатботу, чтобы ИИ смог подобрать слова, которые ему не удавалось. Теперь он планирует использовать режим «глубокого исследования» от OpenAI, чтобы создать некролог для отца, когда придет время. И даже надеется, что его дети сделают то же самое для него.

Но откровенно говоря, автоматизация искренности не всем нравится. Мать одного из разработчиков высказала мнение, что желание людей быстрее написать слова прощания и продолжить жить свою жизнь — досадная тенденция. Критики говорят, что такие тексты могут звучать красиво, но теряют самое важное — правдивость. В конце концов написание некрологов с помощью ИИ поднимает вопрос этичности, гуманности и искренности. А еще потом их можно будет найти в Google.

Источник: Washington Post