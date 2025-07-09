Новости Military Tech 09.07.2025 в 21:03 comment views icon

Война будущего: «Третья штурмовая» атаковала и захватила россиян исключительно с помощью роботов

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Андрій Русанов

Автор сайта

Война будущего: «Третья штурмовая» атаковала и захватила россиян исключительно с помощью роботов
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«Третья штурмовая» заявляет о «первом в современной войне подтвержденном успешном штурме» позиции российских оккупантов исключительно с помощью воздушных и наземных дронов.

В захватывающем видео с комментариями бойцов подразделения НРК «NC13» роты БПС «DEUS EX MACHINA» 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ можно увидеть, как БПЛА и наземный беспилотник сначала атаковали позицию россиян, а затем помогли им попасть в плен, когда они изъявили такое желание.

Воздушный дрон первым атаковал блиндаж, с целью дальнейшего уничтожения живой силы оккупантов наземным роботом, который нанес поражение «тремя противотанковыми минами». Когда россияне увидели, что к ним приближается еще один НРК, чтобы добить, они «быстро нашли где-то картон и чем писать», и написали «Мы хотим слаться» (именно так, надпись можно увидеть на видео). БПЛА помогли агрессорам рф добраться до плена.

«Без пехоты и без потерь. «Третья штурмовая» осуществила беспрецедентную операцию — бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов».

Ранее эту позицию дважды пытались штурмовать смежные подразделения пехоты, но успеха достигла только третья атака — с помощью роботов. Благодаря этому укрепление и лесополосу заняли украинские силы.

Источник: «Третья штурмовая»

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