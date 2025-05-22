Охотник на акул спас дроном девушку из воды

Дроны очень помогают людям, и не только на войне. Мужчина, который из-за здоровья мог заниматься своим делом только с помощью дрона, спас им девушку.

Эндрю Смит из Флориды, США, не может плавать из-за судорожного расстройства. По этой же причине для своей работы, отлова акул, он использует дрон — чтобы раскладывать приманку, вместо того, чтобы делать это с каяка.

По данным WSVN, в прошлый четверг Смит внепланово вышел на работу: «Я даже не собирался выходить, а потом мой друг убедил меня пойти». Это был крайне полезный выход, ведь уже через 10 минут после прибытия прибежала девушка и спросила, умеет ли кто-то плавать. Ее подруга-подросток утонула примерно в 90 м от берега, борясь с течением.

Эндрю прикрепил к своему дрону плавучее спасательное устройство, и запустил его над водой. Он рассчитывал дать девушке возможность держаться за что-то, пока не прибудут спасатели. К сожалению, первая попытка была «ужасным промахом» — из-за ветра дрон сбросил груз слишком далеко. Во время второй попытки дрон с еще одним устройством, которое предоставил Смиту случайный наблюдатель, спускался очень медленно и внимательно: это была последняя возможная попытка. Впоследствии девушка смогла ухватиться, «влезла на него и начала плыть».

Парамедики прибыли через несколько минут. В общем девушка провела в волне около 10 минут. Медицинский осмотр не выявил вреда для здоровья. В интервью ABC News Смит сказал: представители власти ему, что девушка не выжила бы без его помощи. Эта история побудила государственные рассмотреть возможность регулярного использования дронов в качестве спасательных средств.