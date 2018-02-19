Volkswagen привезет на Женевский автосалон концепт автономного седана премиум-класса I.D. VIZZION с батареей на 111 кВтч и запасом хода 665 км
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит в рамках Женевского автосалона четвертого представителя семейства электромобилей I.D. Концепт I.D. VIZZION представляет собой седан премиум-класса длиной более 5 метров, обладающий футуристичным салоном и интеллектуальной системой автономного вождения.
Суммарная мощность электродвигателей седана I.D. VIZZION составляет 306 л.с. (225 кВт), а его максимальная скорость равна 180 км/ч. С учетом возможностей системы рекуперации энергии литий-ионные аккумуляторные батареи емкостью 111 кВтч могут обеспечить запас хода до 665 км (413 миль).
Интерьер I.D. VIZZION с точки зрения его создателей полностью соответствует представлению о салоне автомобиля будущего. В электромобиль интегрирован “цифровой водитель”, который способен взять на себя управление в любой дорожной ситуации, осуществлять движение в потоке, самостоятельно прокладывать маршрут и т.д.
Виртуальный помощник, с которым пассажиры взаимодействуют с помощью голосовых команд и жестов, интегрирован в единую цифровую систему, благодаря чему он адаптируется под персональные предпочтения каждого из них.
С помощью новой модели I.D. VIZZION компания Volkswagen собирается продемонстрировать потенциал моделей семейства I.D., которые могут представлять весь спектр электромобилей от доступного компактного хэтчбека до полностью автономного седана премиум-класса. Основной упор будет сделан на эффективное использование внутреннего пространства и максимально возможный запас хода.
Напомним, что к 2025 году Volkswagen планирует запустить в производство более 20 электрических автомобилей, выпуская порядка 1 млн экземпляров в год. Первой уже в 2020 году будет представлена компактная модель I.D., а вслед за ней на рынок выйдут I.D. CROZZ и I.D. BUZZ.
Источник: Volkswagen