Volkswagen с начала 2022 года «распродал» все электромобили в США и Европе — причиной стали сбои в цепочке поставок из-за войны в Украине

Volkswagen, второй по величине производитель электромобилей в мире, в текущем году «распродал» все электромобили в США и Европе. Причиной стали проблемы с цепочкой поставок.

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Слава Украине!

Группа из Вольфсбурга, в которую входят Porsche, Audi и Škoda, за первые три месяца 2022 года продала по всему миру 99 тысяч электрических моделей, поскольку столкнулась с нехваткой полупроводников и проводов, произведенных в Украине. Лидер рынка электромобилей Tesla за тот же квартал поставил в 3 раза больше автомобилей, пишет The Financial Times.

По словам главы Volkswagen Герберта Дисса, спрос остается высоким и у компании есть невыполненные заказы в Западной Европе на 300 тысяч электромобилей. Клиенты, которые сейчас делают заказы в Европе и США, не получат электромобили до 2023 года.

Volkswagen планирует продать около 700 тысяч электромобилей в 2022 году, пытаясь догнать Tesla. Но производство затруднено, особенно на крупнейшем рынке, в Китае, где в первом квартале продано всего 28 800 электромобилей. На этот раз проблемой стал введенный из-за вспышки коронавируса карантин. Хотя этот показатель продаж в четыре раза выше, чем за тот же период прошлого года, компания рассчитывает продать в Китае не менее 140 тысяч электромобилей в 2022 году. В прошлом году производитель не достиг своих целей по продажам.

Мировая экономика продолжает страдать от роста цен на сырье и войны в Украине.

Крупнейший в Европе автопоставщик Bosch заявил, что его предыдущая оценка продаж в 88 миллионов автомобилей за 2022 год «вероятно, не будет выполнена» из-за «неблагоприятных последствий пандемии коронавируса в Китае и продолжающейся нехватки чипов».

Volkswagen предупредил, что есть «постоянный риск» того, что война и карантин в Китае «негативно повлияют на… деловую активность в текущем году».

В марте автопроизводитель говорил, что Porsche Taycan, доступные в этом году, уже распроданы.

Групповые продажи Volkswagen полностью электрических и подключаемых гибридных автомобилей в прошлом году подскочили более чем на 80% и составили около 762 тысяч единиц.