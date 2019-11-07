Volvo будет использовать блокчейн для отслеживания происхождения кобальта, предназначенного для производства аккумуляторов электромобилей компании





Компания Volvo Cars сообщила, что станет первым автопроизводителем, который на международном уровне будет отслеживать с помощью технологии блокчейн происхождение кобальта для производства аккумуляторов электромобилей.

Отслеживание происхождения сырья, в том числе кобальта, который используется в производстве литий-ионных аккумуляторов, это одна из основных задач, стоящих перед автопроизводителями в области устойчивого развития. По словам представителей Volvo Cars, компания стремится к обеспечению полного контроля над этим процессом, чтобы гарантировать клиентам уверенность в том, что материал для аккумуляторов был получен ответственно и должным образом.

Компания Volvo Cars уже достигла соглашения с двумя международными поставщиками аккумуляторов, CATL в Китае и LG Chem в Южной Корее, а также ведущими мировыми компаниями в области блокчейн-технологий. Все они помогут контролировать происхождения кобальта уже с этого года. Технология блокчейн для поставщика аккумуляторов CATL по всей цепи поставки внедряют Circulor и Oracle. В свою очередь для LG Chem работу блокчейн обеспечивают «Блокчейн сеть ответственного выбора поставщиков» (RSBN) и специалисты компании RCS Global и IBM.

В рамках производственно-сбытовых цепей технология блокчейн будет создавать записи транзакций, которые невозможно незаметно изменить впоследствии. Также эта технология обеспечивает соблюдение единого перечня правил данных, что позволяет участникам проводить независимую проверку и аудит транзакций.

В случае Volvo Cars блокчейн-данные будут включать место происхождения кобальта, детали о весе и размере, цепи поставок и информацию, которая гарантирует, что работа всех участников сделки соответствует Руководству «Организации экономического сотрудничества и развития» (OECD) об условиях поставки. OECD консультирует компании по вопросам соблюдения прав человека и предотвращения усиления конфликтов в процессе закупки минеральных ресурсов. Рекомендации ОЭСР по комплексной проверке документов происхождения минеральных ресурсов из регионов высокого риска или конфликта, применяются на международном уровне к цепям поставок любых минеральных ресурсов.

Отметим, что соглашение между Volvo Cars, CATL и LG Chem включают закупки аккумуляторов для следующего поколения моделей Volvo и Polestar, включая Volvo XC40 Recharge, в течение следующих десяти лет.

Напомним, что в прошлом месяце Volvo Cars выпустила на рынок электрокроссовер Volvo XC40 Recharge, первую модель из семьи полностью электрических автомобилей Recharge. Компания ожидает, что к 2025 году половину глобальных продаж составят полностью электрические автомобили, а другую половину – гибриды. Тогда же компания обнародовала новый климатический план, согласно которому к 2025 году уровень выбросов углерода от каждого автомобиля Volvo должен быть сокращен на 40%.

Источник: Volvo Cars