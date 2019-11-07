Новости
Volvo будет использовать блокчейн для отслеживания происхождения кобальта, предназначенного для производства аккумуляторов электромобилей компании

Volvo будет использовать блокчейн для отслеживания происхождения кобальта, предназначенного для производства аккумуляторов электромобилей компании

Volvo будет использовать блокчейн для отслеживания происхождения кобальта, предназначенного для производства аккумуляторов электромобилей компании


Компания Volvo Cars сообщила, что станет первым автопроизводителем, который на международном уровне будет отслеживать с помощью технологии блокчейн происхождение кобальта для производства аккумуляторов электромобилей.

Отслеживание происхождения сырья, в том числе кобальта, который используется в производстве литий-ионных аккумуляторов, это одна из основных задач, стоящих перед автопроизводителями в области устойчивого развития. По словам представителей Volvo Cars, компания стремится к обеспечению полного контроля над этим процессом, чтобы гарантировать клиентам уверенность в том, что материал для аккумуляторов был получен ответственно и должным образом.

Компания Volvo Cars уже достигла соглашения с двумя международными поставщиками аккумуляторов, CATL в Китае и LG Chem в Южной Корее, а также ведущими мировыми компаниями в области блокчейн-технологий. Все они помогут контролировать происхождения кобальта уже с этого года. Технология блокчейн для поставщика аккумуляторов CATL по всей цепи поставки внедряют Circulor и Oracle. В свою очередь для LG Chem работу блокчейн обеспечивают «Блокчейн сеть ответственного выбора поставщиков» (RSBN) и специалисты компании RCS Global и IBM.

В рамках производственно-сбытовых цепей технология блокчейн будет создавать записи транзакций, которые невозможно незаметно изменить впоследствии. Также эта технология обеспечивает соблюдение единого перечня правил данных, что позволяет участникам проводить независимую проверку и аудит транзакций.

В случае Volvo Cars блокчейн-данные будут включать место происхождения кобальта, детали о весе и размере, цепи поставок и информацию, которая гарантирует, что работа всех участников сделки соответствует Руководству «Организации экономического сотрудничества и развития» (OECD) об условиях поставки. OECD консультирует компании по вопросам соблюдения прав человека и предотвращения усиления конфликтов в процессе закупки минеральных ресурсов. Рекомендации ОЭСР по комплексной проверке документов происхождения минеральных ресурсов из регионов высокого риска или конфликта, применяются на международном уровне к цепям поставок любых минеральных ресурсов.

Отметим, что соглашение между Volvo Cars, CATL и LG Chem включают закупки аккумуляторов для следующего поколения моделей Volvo и Polestar, включая Volvo XC40 Recharge, в течение следующих десяти лет.

Напомним, что в прошлом месяце Volvo Cars выпустила на рынок электрокроссовер Volvo XC40 Recharge, первую модель из семьи полностью электрических автомобилей Recharge. Компания ожидает, что к 2025 году половину глобальных продаж составят полностью электрические автомобили, а другую половину – гибриды. Тогда же компания обнародовала новый климатический план, согласно которому к 2025 году уровень выбросов углерода от каждого автомобиля Volvo должен быть сокращен на 40%.

Источник: Volvo Cars

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить