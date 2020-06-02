ВОЛЯ сообщила о мощной DDoS-атаке на свои серверы — и пожаловалась на злоумышленников в киберполицию

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Компания «ВОЛЯ», являющаяся одним из крупнейших провайдеров кабельного ТВ и интернета в Украине, рассказал о масштабной DDoS-атаке на свои серверы.

На протяжении последних трех дней (с 31 мая и сегодня, включительно) сетевая инфраструктура оператора в Харькове подвергается интенсивным кибератакам — по этой причине в работе сети оператора могут наблюдаться проблемы.

Как сообщается, изначально злоумышленники атаковали абонентские подсистемы, а затем расширили наступление на телекоммуникационную инфраструктуру, вследствие чего примерно 100 000 абонентов ощутили разного рода трудности в работе интернета, IPTV, мультиэкранной платформы и услуги цифрового телевидения. Суммарно доступ к сервисам полностью отсутствовал 12 минут в воскресенье, 31 мая, и 45 минут вчера, 1 июня. Отдельно сообщается об успешно отраженной атаке на веб-сайт volia.com.

В компании также сообщают некоторые технические подробности о самой атаке. Против Воли осуществлялась атака на переполнение сетевого канала, которая осуществлялась из десятков тысяч разных IP адресов по всему миру — США, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и т.д.

«Атаки такого объема имеют своих заказчиков и исполнителей. Иногда за ними следует вымогательство и другие попытки влияния на компанию. Поэтому ВОЛЯ твердо заявляет: эти атаки не помогут преступникам достичь своих целей, т.к. компания действует исключительно в рамках законодательства, защищая свой сервис и каждого абонента» — говорится в официальном заявлении компании.

В компании передали всю имеющуюся информацию в киберполицию, чтобы расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности. По словам юристов компании, такие действия киберпреступников носят признаки уголовного преступления, по статье 361 УКУ, которая предусматривает ограничение свободы до 5 лет.