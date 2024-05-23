Воссозданный из игр Fallout терминал управляет умным домом с помощью Raspberry Pi

Все, кто играл в Fallout, знакомы с терминалами, размещенными по всему игровому миру. Это компьютеры, с которыми игрок регулярно взаимодействует во время игры. Энтузиасту Rick (@r1ckp) удалось создать настоящую рабочую копию nfrjuj терминала с помощью Raspberry Pi. Этот проект переносит кусочек вселенной Fallout в реальный мир.

Эта реплика выглядит так же, как оригинальный терминал, вплоть до ржавых пятен и закругленных краев. Он запускает специальный интерфейс, который похож на интерфейс командной строки в играх. Устройство имеет ЖК-экран для вывода видео, который Рик решил разместить за линзой Френеля, чтобы получить эффект округлости.

Моддер сделал устройство функциональной частью своего умного дома. Он действует как интерактивный текстовый помощник, который способен обрабатывать команды. Запросы включают управление светом или любую функцию умного дома.

Терминалы Fallout имеют клавиатуру, поэтому Рик использовал в своем проекте Raspberry Pi 400. Через HDMI он подключен к 7″ сенсорному экрану Waveshare, которому придан ретро-выгляд и ощущения благодаря изогнутой линзе Френеля.

Корпус был создан с нуля с помощью программного обеспечения CAD. Он был напечатан на 3D-принтере Bambu A1 с помощью PETG. Затем части были отшлифованы перед тем, как получить постапокалиптическую раскраску.

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Увидеть больше фото отдельных компонентов и узнать больше деталей можно на X Twitter, где автор подробно рассказывает о проекте.

Источник: Tom`s Hardware

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