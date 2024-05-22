Апгрейд спустя 30 лет: ноутбук Apple Macintosh PowerBook 500 (1994) получил компоненты iPad и MacBook Pro

В середине 1990-х годов появилась серия ноутбуков Apple Macintosh PowerBook 500, которая навсегда изменила рынок, хотя и состояла из недорогих элементов и материалов. Ютубер BillyTheKidCENTURION взял корпус PowerBook 520C и полностью обновил внутренние элементы с помощью нового дисплея iPad и компонентов MacBook Pro 2015 года.

BillyTheKidCENTURION подробно описал процесс на видео. Он предостерег, что процесс моддинга может быть опасен не только для оборудования, но и для самого энтузиаста.

Как видно из сравнительной таблицы спецификаций, это огромное обновление для старинного Apple PowerBook 502C. Однако в свое время эти ноутбуки были действительно передовыми и дебютировали на рынке ПК с современным трекпадом, поддержкой двойной батареи для дополнительной долговечности. Что касается эргономики, устройство кажется удобным и симпатичным даже сейчас, поры дизайн и материалы.

Полное видео подробно рассказывает об интересных моментах моддинга, включая электронику, дисплей и механическую часть. Автор рассказывает о подборе и приспособлении компонентов и о трудностях, которые он имел во время работы.

Курс UX/UI дизайнер сайтів і застосунків з Alice K. Курс від практикуючої UI/UX дизайнерки, після якого ви знатимете все про UI/UX дизайн . Реєстрація на курс

Источник: Tom`s Hardware

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.