Вот так, с высокой долей вероятности, будут выглядеть Huawei P40 и Huawei P40 Pro





На днях гендиректор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю подтвердил, что следующая флагманская серия Huawei P40 в новом дизайне (и без сервисов Google) дебютирует в конце марта во время специального мероприятия в Париже. Известный сетевой информатор Стив Хеммерстоффер МакФлай (Steve H. McFly), он же @OnLeaks, совместно с ресурсом 91Mobiles опубликовали первую подборку рендеров Huawei P40, сделанную, как обычно, по рабочим чертежам. OnLeaks хорошо известен такими моделями, которые почти всегда точно отражают внешний вид грядущих новинок.

На сей раз OnLeaks ограничился только изображениями. И хотя их качество оставляет желать лучшего, составить общее впечатление о новом поколении флагманских смартфонов Huawei P-серии они позволяют.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на изображения — блок основной камеры оформлен в духе последних смартфонов Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71. Аналогичным образом должна быть оформлена камера Galaxy S11: модули камеры и вспышки расположены в прямоугольном блоке в левом верхнем углу задней панели. Судя по всему, именно такой дизайн мы будем видеть в большинстве смартфонов 2020 года. Собственно, вот эта картинка наглядно демонстрирует плачевную ситуацию и однообразие дизайна в смартфонах 2020 года:

Что касается лицевой панели, разглядеть ее эти рендеры не позволяют. Но с учетом дизайна нынешних и предыдущих моделей флагманских серий Huawei P и Huawei Mate высока вероятность, что вырез под фронтальную камеру сохранится, поскольку подэкранные камеры в смартфонах ожидаются еще нескоро. Вопрос лишь в том, какого рода и формы будет этот вырез.

Есть и предварительные технические характеристики будущих флагманов Huawei P40. Базовый Huawei P40 получит плоский экран OLED диагональю 6,1 или 6,2 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев, тогда как продвинутый Huawei P40 Pro — экран диагональю 6,5 или 6,7 дюйма, который будет огибать все четыре стороны смартфона. Основой новой серии послужит SoC Kirin 990, поскольку следующая Kirin 1020 ожидается только во второй половине года. Также говорится об аккумуляторе емкостью 5500 мА·ч и быстрая зарядка мощностью 50 Вт для Huawei P40 Pro.

По имеющейся информации, основная камера Huawei P40 собрана из четырех модулей, тогда как в случае Huawei P40 Pro поговаривают о пяти объективах. Что касается конфигурации, предварительной, главный сенсор — Sony IMX686 разрешением 64 Мп (такой же используется в камере Redmi K30), вспомогательные — ультраширокоугольный модуль на 20 Мп, перископный телефотомодуль на 21 Мп, макромодуль и модуль ToF. Оптика, как обычно, Leica.

Анонс Huawei P40 состоится в конце марта в Париже.

Источник: 91Mobiles