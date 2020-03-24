ВОЗ запускает глобальное клиническое испытание возможных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19





Через три месяца после начала широкого распространения коронавируса COVID-19 все ещё неясно, какие лекарства могут бороться с болезнью. Хотя некоторые общественные деятели, такие как президент США Дональд Трамп, провозглашали бездоказательные обещания появления некоторых лекарств. Однако научное сообщество не сидит сложа руки, и активно занимается поиском ответов и возможных средств лечения.

Когда новый коронавирус начал массово распространяться в Китае в январе и феврале, исследователи и врачи оперативно запустили десятки клинических испытаний для тестирования существующих лекарств против COVID-19. Но исследования, проведенные до сих пор в Китае, не дали достаточно данных для окончательных выводов. В связи с этим ВОЗ запускает глобальное клиническое испытание во многих странах для проверки четырех схем приёма лекарств в качестве терапии COVID-19:

экспериментальное противовирусное лекарственное средство под названием ремдесивир,

противомалярийное лекарственное средство хлорохин (или связанный с ним гидроксихлорохин),

комбинация двух препаратов против ВИЧ,

комбинация тех же двух препаратов против ВИЧ, а также противовоспалительного интерферона бета.

Клиническое испытание будет гибким и может со временем добавить или исключить дополнительные подходы или места лечения.

Кратко остановимся на каждой из предложенных схем.

Ремдесивир

Противовирусный препарат ремдесивир был впервые разработан для лечения лихорадки Эбола, но позднее исследования показали, что он также может блокировать коронавирусы MERS и SARS в клетках. Лабораторные тесты показали, что он также может ингибировать новый коронавирус в клетках. Есть также неподтвержденные данные, что ремдесивир помогает лечить пациентов с COVID-19, но для подтверждения эффективности требуется проведение исследований.

Хлорохин и гидроксихлорохин

Исследования показали, что гидроксихлорохин и связанный с ним хлорохин могут остановить заражение клеток новым коронавирусом в в лабораторных условиях. Неофициальные данные свидетельствуют о том, что он может помочь пациентам с COVID-19. Поскольку препарат использовался в качестве противомалярийного средства на протяжении десятилетий, ученые имеют опыт его применения.

Лопинавир-ритонавир

В феврале врачи в Таиланде сообщили, что видели улучшения у пациентов с COVID-19 при использовании комбинации двух препаратов от ВИЧ, лопинавира и ритонавира. ВОЗ испытывает комбинацию этих препаратов в своем исследовании вместе с противовоспалительным интерфероном бета, который организм вырабатывает естественным путем, чтобы отразить вирусы. Комбинация лекарств использовалась у пациентов во время вспышек атипичной пневмонии и коронавируса MERS, и это, казалось, помогло.

Существуют и некоторые другие потенциальные лекарства, возможную эффективность которых также необходимо проверить. Хотя китайские официальные лица не участвовали в испытаниях ВОЗ, они также сообщили, что японский препарат против гриппа, фавипиравир эффективен при лечении пациентов с COVID-19. Япония более детально изучает этот препарат, хотя данные этих испытаний ещё не были опубликованы. Хотя существуют сомнения в его эффективности против коронавируса COVID-19, так как против сходного коронавируса MERS он не эффективен. Кроме того, некоторые фармацевтические компании стремятся использовать противовоспалительные препараты, чтобы устранить воспаление лёгких у людей с тяжелыми случаями COIVD-19. Другие компании идентифицируют защитные антитела, которые вырабатывают люди после заражения этим вирусом, пытаясь создать эффективное лечение.

Клинические испытания требуют времени для правильного сбора данных, поэтому, вероятно, не будет конкретных доказательств как минимум до следующего месяца или даже более отдалённых сроков. Пациенты уже получают указанные выше лекарства через специальные программы, которые позволяют врачам заказывать экспериментальные лекарства в определенных случаях и не по прямому назначению – без их официального одобрения.

Источник: The Verge