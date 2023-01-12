ВРУ разрешила платить налоги и коммуналку электронными деньгами – но это станет доступно уже после победы

Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала во втором чтении законопроект №4366 о налогообложении платёжных систем. За него проголосовал 231 народный депутат. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Как отмечает Ярослав Железняк, у этого нормативного документа много позитивных новаций для развития безналичных расчётов в Украине. В частности, ВРУ легализовала электронные деньги и приравняла счета электронных кошельков к счетам банков. Посредством электронных денег украинцы смогут рассчитываться за коммунальные услуги, если поставщик таких услуг обеспечит их приём.

Кроме того, электронные деньги можно будет использовать и для уплаты налогов. Хотя, как отметил Железняк, на счёт Казначейства всё равно будут засчитываться фиатные деньги.

Вместе с тем Ярослав Железняк напомнил, что на время войны обращение электронных денег в Украине ограничено, поэтому этими новациями можно будет воспользоваться уже после победы.

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И ещё нардеп напомнил, что не следует путать криптовалюты и электронные деньги – «это совсем разные вещи)».