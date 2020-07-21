ВРУ снизила «зелёный» тариф на электроэнергию: на 7,5% для ВЭС и на 15% — для СЭС





21 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №3658, предусматривающий внесение изменения в ряд других законов и регулирующий сферу энергетики. Его поддержали 288 депутатов. Напомним, ранее правительство согласовало с инвесторами снижение «зелёного» тарифа до 15%.

Законопроект №3658 предусматривает уменьшение «зелёного» тарифа для солнечных электростанций (СЭС) и ветроэлектростанций (ВЭС), установленных с 2013 года. Также он устанавливает предельные цены на «зелёных» аукционах, вводит ответственность за небалансы отпущенной электроэнергии «Гарантированному покупателю» и обеспечивает поддержку предприятий «зелёной» металлургии.

Новым законом предусмотрено снижение «зелёных» тарифов для введённых в эксплуатацию объектов солнечной и ветровой энергетики путём установки понижающих коэффициентов. В частности, для введённых в эксплуатацию в период 2015-2019 годов СЭС – на 15%, а для ВЭС – на 7,5%. При этом документ позволит уменьшить «зелёный» тариф для СЭС мощностью до 1 МВт на 7,5%, а для станций мощностью более 1 МВт – на 15%.

Также депутаты поддержали поправку председателя комитета энергетики и ЖКХ Андрея Геруса — об уменьшении «зеленого» тарифа на 60% для СЭС мощностью от 1 МВт до 75 МВт, введённых в эксплуатацию с 1 апреля 2021 года. Для СЭС мощностью 75 МВт и более предусмотрено снижение «зелёного» тарифа на 60% уже с 1 ноября 2020 года. Вместе с тем, продление «зелёного» тарифа не предусмотрено.

Дополнительно депутаты поддержали поправку Андрея Геруса, которая позволяет изменять налоги для объектов, производящих электроэнергию по «зелёному» тарифу. Также депутаты поддержали поправку, которая предусматривает возможность финансирования дефицита ГП «Гарантированный покупатель» из государственного бюджета. Таким образом, Кабинет министров должен будет предусмотреть в государственном бюджете сумму средств для покрытия дефицита «Гарантированного покупателя» в размере до 20% от стоимости электроэнергии по «зелёному» тарифу в год. КМУ определяет сумму по запросу НКРЭКУ.

Наконец, народные избранники поддержали поправки, которые вводят отдельные условия для предприятий «зелёной» электрометаллургии. В частности, для сталеплавильных предприятий, осуществляющих выбросы до 250 кг углекислого газа на 1 тонну стальной продукции, будет применяться тариф на передачу, который не будет учитывать расходы НЭК «Укрэнерго» на выплаты по «зелёному» тарифу.