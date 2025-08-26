banner
"Все как в 1985": заключенные тюрьмы в США вынуждены пользоваться дискетами, старыми ПК и ПО для решения юридических вопросов

Андрій Русанов

Недавно адвокат заключенного тюрьмы штата Нью-Джерси, США, прислал ему юридические документы на флешке. Маленький нюанс — флешки запрещены, разрешены только дискеты.

Хорхе Луис Альварадо рассказал о ситуации с носителями информации в своей тюрьме в PJP («Проект тюремной журналистики»). Ситуация такова: заключенным запрещается иметь какие-либо накопители, кроме дискет, в количестве до 20 штук. Как можно понять, это не слишком удачный носитель для современного документооборота. Но если вы думаете, что юристы присылают им документы на дискетах — вы ошибаетесь. И это не единственное препятствие на пути к ознакомлению с информацией.

«Единственный способ получить доступ к флешкам наших юристов — запросить разрешение на ознакомление с материалами в специальном, приватном разделе нашей юридической библиотеки. Но одобрение наших запросов на просмотр может занять несколько дней, а это драгоценное время, когда вы пытаетесь подать апелляцию. Наша тюрьма сильно отстает от времени. В тюрьме штата Нью-Джерси все как в 1985 году, где мы полагаемся на устаревшие текстовые процессоры, электрические пишущие машинки и дискеты, которые в свободном мире исчезают», — пишет Альварес.

Дискеты — не тот товар, который можно свободно приобрести где угодно. Фактически, их массовое производство прекратилось в 2011 году. Ранее ITC.ua писал про одного из последних продавцов дискет, а также о различных учреждениях в мире, в основном государственные и специализированныекоторые все еще ими пользуются. Хорхе Луис пишет, что ему приходится «покупать их у сторонних поставщиков» (вероятно, это еще сложнее делать в тюрьме).

«Дискеты также легко повреждаются. После многих часов юридической работы вы можете мгновенно потерять все. По этой причине мы стараемся делать резервные копии. И самое главное, дискета имеет только 1,44 МБ памяти. Одна юридическая записка может легко занять память двух дискет», — продолжает «журналист».

Бесспорно, заключенные за преступления не обязательно должны получать самое современное техническое обеспечение. Но в случае с дискетами в тюрьме, устаревшее оборудование из прошлого века существенно мешает гражданам осуществлять их законные права. С использованием немного более новых компьютеров и носителей они могли бы многократно ускорить ознакомление с документами и их оформление.

