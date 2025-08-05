Все оптимисты одинаковы, все пессимисты разные, — исследование

Японские нейробиологи в ходе нового исследования выяснили, что активность мозга людей-оптимистов очень похожа между собой. Между тем, нейронные паттерны менее оптимистично настроенных людей более разнообразны.

Исследователи под руководством доктора Куниаки Янагисавы из Университета Кобе отмечают, что оптимизм может быть способом, которым мозг обрабатывает информацию, а не просто жизнерадостным настроением. Ученые провели МРТ-сканирование мозга десяткам добровольцев, измеряя активность мозга и отслеживая изменения кровотока.

Когда участники попадали внутрь аппарата МРТ, их просили воспроизвести ряд будущих событий, от приятных, до крайне негативных. Они представляли, как эти события повлияют на них и их близких. Кроме этого добровольцы заполняли анкеты для определения степени оптимизма и пессимизма.

Японские ученые сосредоточились на медиальной префронтальной коре лобной области мозга. Эта область связана с различными когнитивными и эмоциональными функциями, включая социальное взаимодействие и понимание психического состояния других людей. Это также ключевой узел «сети пассивного режима» мозга — системы, активирующейся, когда мы позволяем себе прокрастинировать и отпускаем мозг блуждать, вспоминая прошлое и представляя будущее.

Сравнивая сложные паттерны активности в префронтальной коре разных людей, исследователи выяснили, что у некоторых из них мозг рисует очень похожие сценарии будущего, тогда как у других, более индивидуальные. Результаты двух отдельных исследований показали, что чем выше были баллы человека в соответствии со стандартным опросом на оптимизм, тем более похожими были паттерны в префронтальной коре на паттерны других оптимистов.

Более пессимистично настроенные люди довольно своеобразно представляли себе мрачное будущее. У них ученые наблюдали широкий и разнообразный спектр активности мозга.

«Оптимистичные люди постоянно демонстрируют конвергентные нейронные репрезентации, отражающие общие паттерны эпизодического мышления о будущем, тогда как менее оптимистичные люди демонстрируют повышенную вариативность», — отмечают исследователи.

Выяснилось, что оптимизм напрямую зависит от того, насколько четко мозг различает плохие и хорошие сценарии будущего. В сознании оптимистов нейронная сигнатура позитивного события сильно отличается от нейронной негативной сигнатуры. Другими словами, оптимисты обрабатывают негативные сценарии будущего абстрактно и отстраненно, что помогает уменьшить негативное эмоциональное воздействие от подобных сценариев. Между тем позитивные события оптимисты представляют себе более конкретно и живо.

Оптимизм также связан с активным социальным взаимодействием и расширением круга социальных связей, а также более качественными отношениями с другими людьми. Результаты исследования указывают, что мозг оптимистов настроен более гармонично. Это позволяет оптимистам проще и лучше общаться с другими и облегчает установление социальных связей.

Это, однако, вовсе не говорит о том, что оптимизм хорошая черта, а пессимизм — плохая. Пессимизм может быть полезным в отдельных случаях, помогая человеку подготовиться к будущему с учетом негативных сценариев, тогда как исключительно оптимизм может привести к чрезмерной самоуверенности и негативным последствиям.

К тому же, ни пессимизм, ни оптимизм не являются чем-то неизменным. Они постоянно формируются в течение жизни и различаются в зависимости от культурных и этнических условий. По мнению доктора Куниаки Янагисавы, проведенные исследования могут помочь лучше понять, как люди относятся друг к другу, и что иногда мешает импатии между ними. Конечной целью Куниаки Янагисавы является стремление глубже понять причины одиночества и факторов, которые сближают людей.

«Повседневное ощущение «на одной волне» — это не просто метафора. Мозг оптимистов может в чисто физическом смысле разделять общее представление о будущем. Но это поднимает новые вопросы. Является ли этот общий механизм врожденным или он формируется позже, например, благодаря опыту и диалогу?» — отмечает Янагисава.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS

Источник: ZME Science