Модель ИИ Centaur точно моделирует и предсказывает поведение человека

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Новая модель ИИ Centaur способна довольно точно предсказывать и моделировать мысли и поведение человека.

Большая языковая модель должна помочь ученым улучшить понимание процессов человеческого мышления. Она была обучена на более 10 млн реальных решений участников многих психологических исследований.

Используя соответствующий набор данных, Centaur предсказывал и моделировал мышление и поведение людей с точностью 64%. Предыдущие модели могли предсказывать лишь отдельные аспекты человеческого поведения с гораздо меньшей точностью.

Centaur представляет собой модель человеческого мышления на основе искусственного интеллекта, обученную на наборе данных Psych-101, включающем данные 60 тыс. людей, которые приняли более 10 млн решений в рамках 160 психологических экспериментов. По словам исследователей, это крупнейшая в мире база данных о человеческом поведении.

«По сути, мы показываем модели полную стенограмму психологического эксперимента с участником — все, что ему говорили, что он видел и что делал», — объясняет ведущий автор исследования, научный сотрудник Института Гельмгольца по исследованию ИИ в Германии, Марсель Бинц.

Ученые давали модели ИИ предсказывать, какой выбор будут делать участники эксперимента в той или иной ситуации. Если Centaur не удавалось предсказать поведение кого-то из участников эксперимента, исследователи корректировали алгоритмы модели. Ученые корректировали ИИ до тех пор, пока он не начал стабильно делать верные прогнозы.

По результатам тестирования нескольких устоявшихся моделей ИИ, описывающих человеческое мышление, Centaur в каждом случае делал более точные описания и прогнозы. В заявлении Ассоциации немецких исследовательских центров имени Гельмгольца отмечается, что эта модель ИИ особенна тем, что способна предсказывать поведение человека в условиях, с которыми не сталкивалась во время обучения. Centaur способен адаптироваться к изменяющимся ситуациям и прогнозировать реакции человека.

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«Мы создали инструмент, который позволяет нам предсказывать поведение человека в любой ситуации, описанной естественным языком, — своего рода виртуальную лабораторию», — подчеркнул Марсель Бинц.

Немецкий ученый и его коллеги планируют продолжить совершенствование модели ИИ Centaur и надеются расширить базу данных Psych-101, добавив в нее информацию о демографии и другие психологические наборы данных, включая параметры возраста, пола, социально-экономического статуса и черты личности с целью расширения возможностей для обучения Centaur. Они ожидают, что ИИ сможет прогнозировать поведение человека на основе индивидуальных черт.

Следующей целью ученых является превратить Centaur в аналог человеческого мозга, чтобы выявить, коррелируют ли между собой соответствующие закономерности, наблюдаемые при обработке данных ИИ, с реальным поведением людей. Таким образом исследователи хотят получить ответ, как именно человеческий мозг обрабатывает информацию и чем, например, отличается принятие решений здоровыми людьми от решений людей с психическими расстройствами.

По словам Брендена Лейка из Нью-Йоркского университета, который не участвовал в исследовании, немецкие ученые по факту создали модель, похожую на большой черный ящик, которая с высокой точностью предсказывает поведение человека. Ученый подчеркнул, что пока остается непонятно, действительно ли Centaur предсказывает поведение людей, или же просто воспроизводит базовые когнитивные процессы.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature

Источник: LiveScience