Все связано: лесные пожары 2023 года в Канаде вызвали 87 000 преждевременных смертей по всему миру

Результаты последних исследований свидетельствуют, что вследствие масштабных лесных пожаров в Канаде в 2023 году по всему миру преждевременно погибло 87 тыс человек.

Тогда лесные пожары уничтожили 18,4 млн гектаров лесов в Канаде, что составляет около 5% от общей площади лесов в стране. Дым от пожаров добрался до северо-востока и Среднего Запада США, а также пересек Атлантический океан, достигнув Европы и Северной Африки.

В новом исследовании отмечается, что кратковременное воздействие твердых частиц, образованных в результате этих пожаров, привело к гибели 5,4 тыс. жителей Канады и США. Пожары продолжались неделями и привели к воздействию загрязненного воздуха на хроническое ухудшение здоровья людей. Согласно исследованию, хроническое воздействие этих пожаров вызвало еще 82 тыс. 100 преждевременных смертей во всем мире.

«В исследовании смертность в острой форме отражает краткосрочные последствия для здоровья, возникшие во время «дней задымления в Канаде», когда ежедневные уровни PM2,5 значительно превышали санитарные нормы и быстро провоцировали смертельные последствия, такие как сердечные приступы или дыхательную недостаточность. Хронические смерти отражают нагрузку на здоровье в результате длительного воздействия, которое увеличивает риск сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний и приводит к преждевременной смертности», — отмечает ведущий автор исследования, ученый эколог из Университета Цинхуа в Пекине Цян Чжан.

Как подчеркнула ученая, изучающая атмосферу, из Университета Колорадо Эмили Фишер, в цифрах есть некоторая неопределенность, но риск для здоровья от воздействия дыма является серьезной проблемой. Фишер предупреждает, что на фоне повышения глобальной температуры на планете количество подобных масштабных пожаров будет только увеличиваться и называть какие-то конкретные цифры трудно.

По данным Агентства США по охране окружающей среды, в кратковременной перспективе дым от лесных пожаров может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, привести к бронхиту и обострению заболеваний легких, таких как астма. Длительное воздействие дыма может повышать риск сердечных приступов и инсультов. Влияние дыма также связывают с возникновением проблем с памятью и обучением, а в долгосрочной перспективе — развитием деменции.

Для количественной оценки последствий от масштабных пожаров в Канаде в 2023 году исследователи из Китая, США и Канады сначала смоделировали распространение дыма по всему миру. Затем они собрали глобальные данные о наблюдаемых концентрациях PM2,5 — достаточно малых частиц, чтобы они могли попасть в легкие и даже в кровь.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Авторы исследования использовали искусственный интеллект для оценки того, какая часть наблюдаемых частиц PM2,5 связана с канадскими пожарами. Далее они использовали существующие эпидемиологические модели для определения вероятного количества погибших.

Полученные результаты показали, что лесные пожары в Канаде составили 13% от общего количества PM2,5, попавших в атмосферу в результате лесных пожаров по всему миру в 2023 году. Около 354 млн человек в США и Канаде подверглись воздействию загрязнения, что увеличило годовой уровень воздействия PM2,5 в Северной Америке на 1,08 микрограмма на кубический метр. Из-за того, что дым распространился на большое расстояние, жители Европы также столкнулись с увеличением уровня PM2,5 в среднем на 0,41 микрометра на кубический метр.

Как отметил соавтор исследования из Университета Британской Колумбии Майкл Брауэр, по оценкам исследователей, около 4 тыс. 100 смертельных случаев в результате вдыхания дыма от лесных пожаров в Канаде зафиксировали в США и только 1 тыс. 300 — в Канаде. Это связано с тем, что пострадавшие регионы США были более густонаселенными, чем канадские, где, в то же время, уровень загрязнения воздуха был выше.

По подсчетам авторов исследования, в 2023 году дым от канадских лесных пожаров унес жизни 22 тыс. 400 жителей европейских стран. Эмили Фишер отмечает, что обществу необходимо стать более осведомленным о последствиях воздействия от масштабных лесных пожаров. Например, люди должны знать, что дым перестает пахнуть примерно через сутки после пребывания в воздухе, но это не означает, что от этого он становится более безопасным при вдыхании.

Майкл Брауэр, в свою очередь, предлагает использовать маски на улице в дни повышенной угрозы возникновения лесных пожаров, а также улучшить конструкции зданий для более эффективной фильтрации воздуха.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: LiveScience