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Новости Технологии 30.07.2025 comment views icon

Очень жарко: Афины запускают 2000-летний акведук, чтобы подать больше воды

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Очень жарко: Афины запускают 2000-летний акведук, чтобы подать больше воды

Аномальная жара в Афинах, где температура уже несколько дней держится выше 40°С, заставила местные власти вернуть к работе древний римский акведук возрастом более 2 тыс. лет.

Из-за острого дефицита воды власти Афин вынуждены запускать древнеримский акведук протяженностью 24 км, построенный еще по приказу императора Адриана. В ближайшие недели вода снова потечет по его каналам, обеспечивая город. Акведук размещается под площадью Дексамени. 

В сентябре прошлого года плотина Морнос, расположенная примерно в почти 200 км к западу от Афин, пересохла настолько, что обнажила руины деревни, которая находилась под водой с 1970-х годов. Два ключевых водохранилища города — озера Морнос и Эвинос сократились примерно на 40% от своей привычной площади. В прошлом году их объем составлял 80%, а в 2022 году они были почти заполнены.

Акведук, построенный по приказу императора Адриана и введенный в эксплуатацию в 125 году н. э., не просто служил системой каналов для транспортировки воды, а также представлял передовую на то время систему для сбора воды. Акведук служил основным источником водоснабжения региона на протяжении веков и функционировал без существенных изменений вплоть до османской оккупации в XV веке. Акведук проходит по пологому склону за счет самотека.

«Это подземный канал. Принцип его работы заключается в том, что грунтовые воды просачиваются в этот канал», — объясняет директор по стратегии и инновациям Афинской компании водоснабжения и канализации Йоргос Сакинис. 

Эта сложная сеть, вероятно, сначала строилась силами рабов, за счет рытья сотен вертикальных шахт или колодцев, а затем прокладки горизонтальных тоннелей между ними до их соединения в центре. Из 456 первоначальных колодцев по сей день сохранилось около 390. Существенным отличием будет то, что сейчас вода из этого акведука не будет пригодной для питья. 

«Вся суть в том, чтобы извлечь эту воду из акведука Адриана до того, как она попадет в конечный резервуар, поскольку она не будет соответствовать стандартам питьевой воды. Поэтому нам нужно найти другие применения, например, для городского орошения, мытья улиц, пожаротушения, промышленного использования и т.д.», — добавляет Йоргос Сакинис. 

Кроме Афин на фоне аномальной жары монументальные древнеримские акведуки сохранились в таких городах как: Рим, Ним во Франции и Сеговия в Испании. Поскольку эти древние системы часто работают под действием силы тяжести, они потребляют меньше энергии по сравнению с современными насосными станциями, что значительно снижает их влияние на окружающую среду.

Греческие инженеры подключаются к 20 старинным колодцам, которые станут точками доступа к новым местным водопроводным сетям. Для предварительного испытания был построен трубопровод длиной 4,1 км, который соединит центральный резервуар акведука, расположенный под площадью Дексамени, с пригородными районами. 

Сначала трубопровод будет подавать техническую воду в общественные здания, а затем примерно в 80 домов. Ожидается, что первая из этих местных сетей будет введена в эксплуатацию к концу июля или началу августа, а полное завершение проекта запланировано не позднее 2029 года.

Однако сам по себе акведук не способен полностью компенсировать острый дефицит воды в греческой столице. Для этого необходимо в корне менять подход к использованию воды.

Источник: ZME Science

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