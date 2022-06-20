ВСУ нанесли удары по украденным россией «вышкам Бойко» и оккупированному острову Змеиный

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам, которые были присвоены россией ещё в 2014 году. Они также известны как «вышки Бойко». По словам так называемого «председателя» Крыма аксенова, ВСУ нанесли удар сразу по трём буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море.
«Удар был нанесен по 3 вышкам. На них находились 109 человек, 21 человек уже эвакуирован, 5 человек ранены, продолжаются поиски других», — передаёт слова аксенова военный Telegram-канал.
Для поиска остальных пропавших россияне привлекли патрульные катера и авиацию.
Это не единственная за сегодня неприятность для россиян в Чёрном море. По сообщениям некоторых источников, сегодня утром ВСУ произвели ракетный обстрел острова Змеиный. По предварительным данным, был уничтожен боекомплект оккупантов, а взрывы от его детонации были слышны даже на материке.
На днях ВМС Украины поразили российский буксир, перевозивший на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав.
ВМС Украины поразили и, похоже, потопили российский буксир «василий бех» [Видео]
- В 2014 году россия захватила украинские буровые установки, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову. В декабре 2015 года Россия отвела установки ближе к оккупированному Крыму.