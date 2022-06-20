ВСУ нанесли удары по украденным россией «вышкам Бойко» и оккупированному острову Змеиный

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам, которые были присвоены россией ещё в 2014 году. Они также известны как «вышки Бойко». По словам так называемого «председателя» Крыма аксенова, ВСУ нанесли удар сразу по трём буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море.

«Удар был нанесен по 3 вышкам. На них находились 109 человек, 21 человек уже эвакуирован, 5 человек ранены, продолжаются поиски других», — передаёт слова аксенова военный Telegram-канал.

Для поиска остальных пропавших россияне привлекли патрульные катера и авиацию.

Это не единственная за сегодня неприятность для россиян в Чёрном море. По сообщениям некоторых источников, сегодня утром ВСУ произвели ракетный обстрел острова Змеиный. По предварительным данным, был уничтожен боекомплект оккупантов, а взрывы от его детонации были слышны даже на материке.

На днях ВМС Украины поразили российский буксир, перевозивший на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав.