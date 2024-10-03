Второй сезон «Властелин колец» посмотрели 55 млн зрителей за месяц — но первый сезон стартовал лучше

Amazon сообщила, что второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» посмотрели 55 миллионов зрителей за 34 дня после премьеры.

Несмотря на внушительную цифру, темпы роста аудитории второго сезона отстают от показателей первого. Ранее Amazon докладывала, что премьерный эпизод первого сезона за сутки посмотрели 25 миллионов зрителей.

Согласно данным Nielsen Streaming Top 10, второй сезон «Кольца власти» дебютировал с показателем в миллиард просмотренных минут. Это меньше, чем 1,3 миллиарда минут первого сезона, несмотря на то, что нынешний показатель учитывает просмотры обоих сезонов, а продолжительность новых эпизодов больше.

Во время презентации Amazon в Лондоне руководитель студии Дженнифер Салке сообщила, что общая аудитория первого сезона «Властелин колец» за два года со дня премьеры превысила 150 миллионов зрителей.

Ранее Amazon заявляла, что первые четыре эпизода второго сезона за 11 дней посмотрели 40 миллионов зрителей. Также Amazon отмечает значительную популярность «Кольца власти» за пределами США, хотя и не предоставляет конкретных цифр в подтверждение этого утверждения.

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Источник: Variety