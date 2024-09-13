«Без троллей не было бы Средиземья»: шоураннер сериала «Властелин колец» заявил, что радуется хейту в соцсетях

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Второй сезон сериала «Властелин колец», как и первый, получил смешанные отзывы — на Rotten Tomatoes, например, критики оценили его в 85%, тогда как зрители дали рейтинг в 59%. В то же время создателей шоу, похоже, внимание удовлетворяет в обоих случаях.

«Когда мы видим, что сериал смотрят миллионы людей и положительно реагируют — вот за кого мы боремся. Тогда как тем, кто так же смотрит каждую серию и пишет негатив — мы тоже рады. Без троллей не было бы Средиземья», — заявил один из шоураннеров сериала «Властелин колец» Джей Ди Пейн в интервью The Hollywood Reporter.

Критики в комментариях в основном говорят о нарушении канона и неуважении к детально разработанной истории Толкина — в том числе и в случае, когда вышел эпизод с орком-пацифистом, который с сожалением прощается с ребенком и женой и не хочет идти на войну. В то же время некоторые отмечают, что второй сезон получился гораздо интереснее первого, и хвалят шоураннеров за то, что те исправились и в конце концов начали оправдывать большую стоимость производства сериала.

Напомним, что первый сезон на момент выхода собрал рекордные 25 млн зрителей только за день — в то же время только 36% аудитории смотрели его до конца. Что касается второго, то по данным Amazon, его посмотрели 40 млн зрителей за 11 дней (однако сторонние компании по измерению телесмотрения сообщали, что аудитория сериала «Властелин колец» в дебютный уик-энд упала на 50% по сравнению с первым сезоном).

Сейчас на Prime Video транслируется первый сезон и доступны первые пять эпизодов второго — следующие будут выходить каждый четверг до 3 октября включительно.

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» — во вторую эпоху Средиземья, когда Саурон вместе с эльфами создал кольца власти, а затем тайно выковал Единое Кольцо, чтобы управлять остальными.

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