Второй сезон сериала «Властелин колец» дебютировал с катастрофично низкими просмотрами — на 50% меньше, чем у первого

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Первые три эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» вышли на Prime Video 29 августа, четвертый должен дебютировать уже сегодня.

Amazon еще не предоставила официальных данных по привлечению аудитории к сериалу «Властелин колец» в 2024 году, однако свою статистику собрала компания Samba TV, специализирующаяся на телепросмотрах (через Deadline).

Согласно отчету, первый эпизод сериала в течение 4-х дней после премьеры посмотрели всего 902 000 домохозяйства в США — для сравнения дебютная серия первого сезона собрала вдвое большее количество аудитории всего за 3 дня (1,8 млн домохозяйств). Важно отметить, что Samba TV не учитывает мобильные устройства, хотя телевизионная панель компании в 100 раз больше Nielsen (эта компания должна предоставить собственные данные в конце сентября).

Если снова возвращаться к первому сезону, который принес Amazon рекордные просмотры во время премьеры в 2022 году, то падение интереса наблюдалось уже тогда, с выходом новых эпизодов — только 37% зрителей досмотрели сериал до конца.

Адаптированное по серии книг Дж. Р. Р. Толкина шоу создано Патриком Маккеем и Джоном Пейном. События разворачиваются за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина Колец» — во Вторую Эпоху, когда Саурон вместе с эльфами создал перстни власти, а затем выковал Единое Кольцо, чтобы тайно управлять остальными. Закончилась эпоха битвой Последнего союза, которая показана в прологе к трилогии Питера Джексона.

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