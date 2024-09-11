Сериал «Властелин колец» собрал 40 млн просмотров за 11 дней — и это далеко не рекорд

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Второй сезон сериала «Властелин колец» продолжает свое «тяжелое» шествие на Prime Video, катастрофически отставая в просмотрах от первого.

По данным Amazon (через Deadline), первые четыре эпизода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» посмотрели 40 млн зрителей за 11 дней. Шоу заняло первое место в мировом рейтинге Prime Video и стало одним из 5 лучших телевизионных сезонов на платформе. В то же время если сравнивать просмотры с первым сезоном — все выглядит не так идеально. Тот собрал 25 млн зрителей только за день, когда дебютировали первые два эпизода (для второго сезона Amazon подобной статистики не предоставляет).

Сторонние компании по измерению телепросмотров сообщали, что аудитория сериала «Властелин колец» в дебютный уик-энд упала на 50% по сравнению с первым сезоном. Однако, следует отметить, что для продолжений телешоу такая ситуация не нова — второй сезон «Дома дракона» также фиксировал падение на 22% во время премьеры, но просмотры выровнялись ближе к финалу

Стоит упомянуть также, что первый сезон «Колец власти», несмотря на рекордные дебютные просмотры, столкнулся с оттоком аудитории — сообщалось, что всего 37% аудитории досмотрели его до конца (что выглядело уж слишком трагично для потенциально «самого дорогого сериала» в истории стоимостью около полумиллиарда долларов).

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» — во вторую эпоху Средиземья, когда Саурон вместе с эльфами создал кольца власти, а затем тайно выковал Единое Кольцо чтобы управлять остальными.

Сейчас на Prime Video транслируется первый сезон и доступны четыре эпизода второго — пятый выйдет 12 сентября.

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