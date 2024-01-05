VW отложит производство электромобиля по концепту ID.2all из-за смягчения стандарта Евро-7

Volkswagen откладывает серийное производство нового доступного электромобиля, поскольку более мягкие нормы Евро-7 означают, что меньшие автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут продаваться дольше, чем предполагалось.

Небольшой электромобиль, основанный на концепте ID.2all, представленном в марте прошлого года, планируется запустить в серийное производство в мае 2026 вместо 2025 года, передает Automotive News Europe.

Серийный ID.2all будет продаваться по базовой цене менее 25 000 евро. Розничная цена будет выше, чем у конкурентов по ДВС, как VW Polo, которые появятся на рынке одновременно. В Германии Polo стоит менее 22 000 евро.

VW и другие европейские автопроизводители ожидали, что к концу десятилетия они больше не смогут прибыльно продавать небольшие автомобили из ДВС из-за жестких антизагрязнительных норм Евро-7. После мощного лоббирования со стороны промышленности страны ЕС согласились не изменять существующие условия испытаний на соответствие стандарту Евро-6 и ограничения выбросов для легковых автомобилей и микроавтобусов. Это означает, что небольшие автомобили с ДВС могут и дальше производиться без дорогостоящей модернизации, которая сделает их нерентабельными.