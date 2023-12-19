Новости Авто 19.12.2023 в 10:09 comment views icon

Концепт Volkswagen ID.2all: «водители хотят больше кнопок вместо сенсорного управления»

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Юрій Орос

Автор новин

Концепт Volkswagen ID.2all: «водители хотят больше кнопок вместо сенсорного управления»

Концептуальный электромобиль ID.2all получил несколько обновленный интерьер, самым заметным изменением которого стал возврат физических кнопок под центральным сенсорным экраном. По словам дизайнера интерьера бренда Дариуса Ватола, это будет «новый подход для всех моделей», основанный на «недавних отзывах клиентов» — особенно европейских, желающих «больше физических кнопок».

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер признал критику клиентов по поводу чрезмерной зависимости от сенсорного управления — в частности в Golf Mk8 и ID.3, не говоря уже о такой же тенденции в автоиндустрии в целом. Он даже заявил, что предварительный подход, который поддерживал его предшественник Герберт Дисс, «безусловно, нанес большой ущерб» с точки зрения лояльности клиентов, передает Engadget.

ID.2all базируется на обновленной платформе Volkswagen MEB Entry и оснащен двигателем мощностью 223 л.с., который может разогнаться до 62 км/ч менее чем за 7 секунд. Этот автомобиль может проехать до 450 км на одном заряде, но это с большей батареей на 56 кВт*ч вместо базовой версии на 38 кВт*ч.

Ожидается, что этот концептуальный электромобиль обойдется менее 25 000 евро, когда он появится в виде серийной модели в Европе в 2025 году. Компания также представила внедорожник ID. 2all SUV, который описывается как брат ID. 2all», он выйдет не раньше 2026 года.

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