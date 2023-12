Концепт Volkswagen ID.2all: «водители хотят больше кнопок вместо сенсорного управления»

Концептуальный электромобиль ID.2all получил несколько обновленный интерьер, самым заметным изменением которого стал возврат физических кнопок под центральным сенсорным экраном. По словам дизайнера интерьера бренда Дариуса Ватола, это будет «новый подход для всех моделей», основанный на «недавних отзывах клиентов» — особенно европейских, желающих «больше физических кнопок».

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер признал критику клиентов по поводу чрезмерной зависимости от сенсорного управления — в частности в Golf Mk8 и ID.3, не говоря уже о такой же тенденции в автоиндустрии в целом. Он даже заявил, что предварительный подход, который поддерживал его предшественник Герберт Дисс, «безусловно, нанес большой ущерб» с точки зрения лояльности клиентов, передает Engadget.

The future of Volkswagen interiors revealed. Here’s the ID.2 — on sale in 2025.

Classy and not everything on the touchscreen. pic.twitter.com/bXef4fXk99

