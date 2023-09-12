Видео: колесный колпак слетел с Tesla Cybertruck прямо на дороге

Tesla Cybertruck уже почти готова к серийному производству, и сейчас некоторые экземпляры тестируются на дорогах общего пользования. Один из них создал потенциально аварийную ситуацию из-за отлетевшего колесного колпака.

Колесные колпаки когда-то были почти на всех автомобилях, но они были более декоративным элементом, который почти исчез с распространением легкосплавных дисков, с которыми лучше охлаждаются тормоза. Однако в случае Cybertruck колпаки необходимы для улучшения аэродинамики — уменьшения турбулентных потоков, которые создают вращающиеся колеса. В теории такие колпаки могут повысить аэродинамическую эффективность на 5-10%, передает Electrek.

Видео было снято на видеорегистратор другого автомобиля Tesla. Инцидент произошел в Сан-Франциско, на автостраде 101, недалеко от фабрики Tesla во Фремонте.

Пластиковое изделие относительно легкое, и маловероятно, чтобы оно могло повредить кого-то из соседей по потоку. Однако при определенном стечении обстоятельств может произойти и непоправимое. В преддверии серийного выпуска Tesla стоит обратить внимание на контроль над качеством.