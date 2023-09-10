Оновлений Tesla Cybertruck помітили на стоянці у Сан-Франциско (фото)

За словами Ілона Маска, Cybertruck надійде замовникам лише у наступному році. Випадковий візит на звичайну автостоянку в Сан-Франциско дозволив блогерам The Kilowatts зробити кілька свіжих фото невипущеної автівки. Зокрема, фото демонструють оновлений салон Tesla Cybertruck.

Увагу привертають зовнішні глянцеві поверхні, які мають збирати відбитки пальців та інші забруднення – фото це добре показують.

На фотографіях Kilowatts Cybertruck має інше кермо та центральну консоль – вони відрізняються від тих, що були на травневих фото. Невідомо, це фінальний варіант оздоблення салону, чи один з можливих інженерних варіантів.

Фото зроблені крізь лобове скло та передні вікна, але на них можна чітко бачити аскетичну панель приладів у стилі, який Tesla пропонує й в оновленні Model 3.

Судячи з електронного листа Маска минулого місяця, затримки можуть бути пов’язані з труднощами автовиробника з компонуванням деталей кузова та зовнішнім оформленням Cybertruck.

Джерела: TechCrunch, X