Выходцы из Faraday Future основали стартап Evelozcity, который обещает создать “самый конкурентоспособный, функциональный и подключенный электромобиль” в мире

После многочисленных проблем компанию Faraday Future покинуло сразу несколько топ-менеджеров и трое из пяти руководителей-основателей, однако сидеть без дела освободившиеся специалисты не собираются. Двое из них решило попытать своего счастья в электромобильном сегменте самостоятельно, основав стартап Evelozcity.

Речь идет о бывшем финансовом директоре Faraday Future Стефане Краузе и техническом директоре Ульрихе Кранце, которые познакомились друг с другом еще во время работы в компании BMW. Пока команда запустила только тизерный сайт, на котором нанимает потенциальных сотрудников, позиционирует себя как “компанию по соданию электромобилей” и обещает “изменить способ, с помощью которого люди передвигаются в данный момент”.

Также Evelozcity планирует спроектировать, построить и выпустить на рынок “самое конкурентоспособное, функциональное, подключенное и экологичное средство передвижения для следующего поколения потребителей”. Больше информации о планах компании пока нет, но ожидается, что команда представит свою программу развития на выставке потребительской электроники CES 2018, которая пройдет в январе следующего года в Лас-Вегасе.

Напомним, что первая модель компании Faraday Future – электрический кроссовер FF 91 был представлен в рамках выставки CES 2017 в начале текущего года. Он оснащается электромоторами суммарной мощностью 1050 л.с. (783 кВт), крутящим моментом на уровне 1800 Н·м и обладает разгоном от 0 до 100 км/ч за 2,39 с, аккумуляторным блоком емкостью 130 кВтч и запасом хода более 700 км на одном заряде (EPA).

Вскоре после анонса FF 91 испытывающая различные трудности Faraday Future заявила об изменениях в своих амбициозных планах, урезав площадь своего завода и уменьшив количество планируемых моделей с семи до двух. Впоследствии от планов по строительству завода пришлось отказаться, однако летом текущего года компания смогла арендовать простаивающий с 2001 года завод Pirelli в Калифорнии, который собирается переоборудовать под собственные потребности.

Источник: Evelozcity