Выписку о несудимости теперь можно получить онлайн в приложении «Дія»

Как сообщает Минцифры, в приложении «Дія» появилась новая услуга. На этот раз речь идет об одном из часто запрашиваемых документов – выписке о несудимости. Он бывает нужен во многих жизненных ситуациях: чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, принять участие в тендере или стать на учет в военкомате. Ежегодно этот документ получает около 1 млн человек, отмечает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Отныне получить выписку о несудимости можно онлайн в «Діє». Новая услуга доступна в приложении для всех пользователей, достигших 14 лет.

Чтобы получить выписку о несудимости в «Діє», нужно:

В приложении перейти в раздел «Послуги»; Выбрать «Довідки та витяги» — «Витяг про відсутність судимості»; Далее следует выбрать тип и цель запроса; Затем нужно заполнить данные о себе; На финальном этапе необходимо отправить запрос.

Если информация доступна в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то выписка формируется автоматически. И пользователь сразу получит ее на телефон.

«Через 5 минут после получения віписки вам поступит пуш-уведомление», — отметил Михаил Федоров.

Чтобы воспользоваться новой услугой по получению выписки о несудимости онлайн, необходимо обновить приложение «Дія» до последней версии.

Сервис реализован Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA и ГП «Инфотех».

Источник: Мінцифри