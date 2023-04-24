Новости Софт 24.04.2023 в 16:30

Выписку о несудимости теперь можно получить онлайн в приложении «Дія»

Вадим Карпусь

Автор новостей

Как сообщает Минцифры, в приложении «Дія» появилась новая услуга.  На этот раз речь идет об одном из часто запрашиваемых документов – выписке о несудимости.  Он бывает нужен во многих жизненных ситуациях: чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, принять участие в тендере или стать на учет в военкомате.  Ежегодно этот документ получает около 1 млн человек, отмечает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Отныне получить выписку о несудимости можно онлайн в «Діє».  Новая услуга доступна в приложении для всех пользователей, достигших 14 лет.

Чтобы получить выписку о несудимости в «Діє», нужно:

  1. В приложении перейти в раздел «Послуги»;
  2. Выбрать «Довідки та витяги» — «Витяг про відсутність судимості»;
  3. Далее следует выбрать тип и цель запроса;
  4. Затем нужно заполнить данные о себе;
  5. На финальном этапе необходимо отправить запрос.

Если информация доступна в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то выписка формируется автоматически.  И пользователь сразу получит ее на телефон.

«Через 5 минут после получения віписки вам поступит пуш-уведомление», — отметил Михаил Федоров.

Чтобы воспользоваться новой услугой по получению выписки о несудимости онлайн, необходимо обновить приложение «Дія» до последней версии.

Сервис реализован Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA и ГП «Инфотех».

Источник: Мінцифри


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