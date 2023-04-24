Выписку о несудимости теперь можно получить онлайн в приложении «Дія»

Как сообщает Минцифры, в приложении «Дія» появилась новая услуга. На этот раз речь идет об одном из часто запрашиваемых документов – выписке о несудимости. Он бывает нужен во многих жизненных ситуациях: чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, принять участие в тендере или стать на учет в военкомате. Ежегодно этот документ получает около 1 млн человек, отмечает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Отныне получить выписку о несудимости можно онлайн в «Діє». Новая услуга доступна в приложении для всех пользователей, достигших 14 лет.
Чтобы получить выписку о несудимости в «Діє», нужно:
- В приложении перейти в раздел «Послуги»;
- Выбрать «Довідки та витяги» — «Витяг про відсутність судимості»;
- Далее следует выбрать тип и цель запроса;
- Затем нужно заполнить данные о себе;
- На финальном этапе необходимо отправить запрос.
Если информация доступна в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то выписка формируется автоматически. И пользователь сразу получит ее на телефон.
«Через 5 минут после получения віписки вам поступит пуш-уведомление», — отметил Михаил Федоров.
Чтобы воспользоваться новой услугой по получению выписки о несудимости онлайн, необходимо обновить приложение «Дія» до последней версии.
Сервис реализован Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA и ГП «Инфотех».
Источник: Мінцифри