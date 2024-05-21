Вышел сюжетный трейлер Elden Ring Shadow of the Erdtree. Релиз DLC — 21 июня

FromSoftware выпустила новый сюжетный трейлер дополнения Shadow of the Erdtree для игры Elden Ring. Видео продолжительностью 3 минуты предлагает свежий взгляд на историю, которая по большей части до сих пор оставалась в тайне, несмотря на анализ и спекуляции относительно предыдущих трейлеров.

Трейлер демонстрирует Микеллу, идущую кровавыми шагами к арке с окровавленными телами, вероятно, проснувшись ото сна. Зритель становится свидетелем огненной войны с большим количеством огненных гигантов в клетках, а великое зло руководит битвой. Также можно увидеть еще одного босса, который был показан ранее, а затем камера поворачивается вверх от битвы к золотому эрддреву. Кажется очевидным, что золотая Микелла и пылающий Мессмер враждуют.

Видео неоднократно демонстрирует золотой символ, предположительно следы, оставленные Микеллой, в различных средах. На последних кадрах камера возвращается назад и показывает нескольких персонажей, стоящих возле одного из этих символов, золотого эрддерева на заднем плане.

«Ты пойдешь с нами?» ─ спрашивает голос в конце трейлера.

Elden Ring Shadow of the Erdtree выйдет через месяц, 21 июня, на всех платформах и станет «самым большим расширением» FromSoftware за всю историю. Это также будет единственное DLC, но, возможно, не конец серии.

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Источник: eurogamer