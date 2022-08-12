Вышло «революционное» обновление Telegram с анимированными эмодзи, тематическими наборами эмодзи и подпиской Premium в подарок

Команда разработчиков выпустила очередное «революционное» обновление мессенджера Telegram, о котором на днях говорил Павел Дуров, критикуя крупные технологические компании. Эта версия приносит следующие нововведения.

Тематические пакеты эмодзи

В Telegram появилась открытая платформа для создания новых эмодзи. Новые анимированные эмодзи можно использовать в текстах сообщений и описаниях к медиа. Premium-пользователи получат 10 начальных тематических пакетов эмодзи. Все пользователи смогут пользоваться любыми анимированными эмодзи в своем чате «Избранное». Если вставить статический эмодзи, пользователь также увидит предложения из всех своих анимированных пакетов.

Интерактивные тематические эмодзи

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Популярные тематические эмодзи стали интерактивными. При отправке их в личных чатах любой пользователь может нажать на них. После этого собеседники увидят полноэкранные эффекты.

Новая панель стикеров, GIF и эмоди для iOS

Приложение для iOS получило обновленную панель стикеров. Теперь стикеры, GIF и эмодзи расположены в отдельных вкладках, как на других платформах и в веб-версии. А секция GIF теперь содержит тысячи качественных анимаций из фильмов и сериалов.

Premium Настройка приватности для голосовых сообщений

Premium-пользователи теперь имеют новую настройку, позволяющую контролировать круг лиц, которые смогут отправлять им голосовые и видеосообщения. Пользователи смогут выбрать отдельных людей или группы, которые всегда смогут или когда не смогут отправлять им голосовые сообщения. А если кто-то из разрешённого списка отправит голосовое сообщение в неуместное время, его можно трансформировать в текст.

Telegram Premium в подарок

Теперь преимущества Telegram Premium можно отправить друзьям в качестве подарка, оплатив за них подписку на 3, 6 или 12 месяцев по скидке.

Новые интерактивные эмодзи

Разработчики добавили новые интерактивные эмодзи с эффектами на полный экран. Их можно отправлять в личные сообщения. А для Premium подписчиков эти эмодзи также теперь доступны как реакции.