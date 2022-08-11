Павел Дуров снова жалуется на Apple — она блокирует «революционное обновление» Telegram и берет очень большую комиссию

Павел Дуров пожаловался на действия «технологических монополий», подразумевая под ними Apple и Google, владеющих магазинами приложений для мобильных платформ.

По словам Дурова, команда разработчиков часто не может распространять новые версии Telegram из-за неясного «процесса проверки» мобильных приложений в магазинах. Например, предстоящее обновление Telegram, которое должно революционным образом изменить способ выражения своих мыслей людьми при обмене сообщениями, застряло на проверке Apple. При этом технологический гигант на протяжении 2 недель не предоставил каких-либо объяснений или отзывов по этой ситуации.

«Если Telegram, одно из 10 самых популярных приложений в мире, подвергается такому обращению, можно только представить трудности, с которыми сталкиваются небольшие разработчики приложений. Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру», — заявляет Павел Дуров.

Также Дуров затронул тему чрезвычайно высоких комиссионных, которые взимают магазины приложений. Они также наносят вред и ущерб разработчикам.