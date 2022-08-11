Новости

Павел Дуров снова жалуется на Apple — она блокирует «революционное обновление» Telegram и берет очень большую комиссию

Павел Дуров снова жалуется на Apple — она блокирует «революционное обновление» Telegram и берет очень большую комиссию

Павел Дуров пожаловался на действия «технологических монополий», подразумевая под ними Apple и Google, владеющих магазинами приложений для мобильных платформ.

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

По словам Дурова, команда разработчиков часто не может распространять новые версии Telegram из-за неясного «процесса проверки» мобильных приложений в магазинах. Например, предстоящее обновление Telegram, которое должно революционным образом изменить способ выражения своих мыслей людьми при обмене сообщениями, застряло на проверке Apple. При этом технологический гигант на протяжении 2 недель не предоставил каких-либо объяснений или отзывов по этой ситуации.

«Если Telegram, одно из 10 самых популярных приложений в мире, подвергается такому обращению, можно только представить трудности, с которыми сталкиваются небольшие разработчики приложений. Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру», — заявляет Павел Дуров.

Также Дуров затронул тему чрезвычайно высоких комиссионных, которые взимают магазины приложений. Они также наносят вред и ущерб разработчикам.

«Этот вред идёт помимо 30% налога, взимаемого Apple и Google с разработчиков приложений, который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений. Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают изучать эти злоупотребления. Но экономический ущерб, который Apple уже нанесла технологической отрасли, не будет устранен», — говорит он.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить