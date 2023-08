Выступление на Gamescom 2023 прервал городской сумасшедший, вырвавшийся на сцену и требовавший показать GTA VI для Билла Клинтона

Во время мероприятия Gamescom Opening Night Live ведущего Джеффа Кейли в очередной раз прервал непутевый шутник. Неизвестный человек выбежал на сцену с криками: «Билл Клинтон хочет поиграть в GTA VI». Джефф Кейли был очень разочарован таким поведением.

Инцидент произошел в первые минуты многочасового «празднования» игр. Странный человек вклинился между выступлением композитора Starfield Инона Зура, исполнявшего одну из главных музыкальных тем RPG, и режиссера Тодда Ховарда, демонстрировавшего геймплей. Кейли как раз радовался тому, что ему удалось сыграть в Starfield досрочно, как кто-то из зрителей поднялся на сцену и попытался получить свои 3 секунды славы у микрофона ведущего.

Fan rushes the stage at Games Com Opening Night to mutter something about GTA 6.

Geoff convey’s his very sincere dissapointement. Launches right back into Starfield hype. Todd Howard banishes the weird vibes. pic.twitter.com/4FjsAGgbdM

— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) August 22, 2023