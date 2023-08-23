Выступление на Gamescom 2023 прервал городской сумасшедший, вырвавшийся на сцену и требовавший показать GTA VI для Билла Клинтона

Во время мероприятия Gamescom Opening Night Live ведущего Джеффа Кейли в очередной раз прервал непутевый шутник. Неизвестный человек выбежал на сцену с криками: «Билл Клинтон хочет поиграть в GTA VI». Джефф Кейли был очень разочарован таким поведением.

Инцидент произошел в первые минуты многочасового «празднования» игр. Странный человек вклинился между выступлением композитора Starfield Инона Зура, исполнявшего одну из главных музыкальных тем RPG, и режиссера Тодда Ховарда, демонстрировавшего геймплей. Кейли как раз радовался тому, что ему удалось сыграть в Starfield досрочно, как кто-то из зрителей поднялся на сцену и попытался получить свои 3 секунды славы у микрофона ведущего.

Fan rushes the stage at Games Com Opening Night to mutter something about GTA 6. Geoff convey’s his very sincere dissapointement. Launches right back into Starfield hype. Todd Howard banishes the weird vibes. pic.twitter.com/4FjsAGgbdM — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) August 22, 2023

Судя по сохранившимся в сети данным, человек с такой же внешностью требовал показать GTA VI еще в августе 2021 года. Похоже, он до сих пор так и не получил желаемого.

«Очень разочаровывающе», — несколько раз сказал Кейли, пока работники сцены выводили мужчину и его друга из зала.

Это незапланированное выступление одного актера напомнило момент прошлогодней церемонии вручения наград Game Awards, когда кто-то прокрался на сцену позади команды разработчиков Elden Ring и начал говорить чепуху о Билле Клинтоне и ортодоксальном иудаизме. В конце концов его задержала и допросила полиция, после чего отпустила. Оказалось, что это Матан Эвен, онлайн-тролль, который в прошлом стал вирусным из-за нескольких выходок.

«Это особенный вечер для многих разработчиков, и очень обидно видеть, как кто-то ведет себя таким образом, но мы собираемся продолжить шоу», — сказал Кейли. «На самом деле очень грустно видеть, как что-то подобное происходит в тот вечер, когда мы здесь собрались, чтобы отмечать игры и то, как много они для нас значат».

Этот досадный инцидент не помешал дальнейшему ходу Gamescom Opening Night Live. Вскоре под звуки музыки Starfield на сцене появился Ховард, заявив, что это его первое выступление на Gamescom.

Источник: kotaku