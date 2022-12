Невідомий пробрався на сцену The Game Awards 2022 із розробниками Elden Ring і назвав Білла Клінтона «реформованим ортодоксальним рабином»

На завершення церемонії вручення нагород Game Awards 2022, відразу після того, як команда FromSoftware отримала нагороду «Гра року» за Elden Ring, сторонній хлопець, який вийшов на сцену та кілька хвилин простояв поряд із розробниками, підійшов до мікрофону і зробив загадкову заяву:

Охорона попрямувала до сцени ще до того, як хлопець встиг закінчити свій короткий спіч словами подяки. Організатор премії Джефф Кілі майже одразу написав у Твіттері, що обурювача спокою заарештували.

The individual who interrupted our Game of the Year moment has been arrested.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2022