Невідомий пробрався на сцену The Game Awards 2022 із розробниками Elden Ring і назвав Білла Клінтона «реформованим ортодоксальним рабином»

На завершення церемонії вручення нагород Game Awards 2022, відразу після того, як команда FromSoftware отримала нагороду «Гра року» за Elden Ring, сторонній хлопець, який вийшов на сцену та кілька хвилин простояв поряд із розробниками, підійшов до мікрофону і зробив загадкову заяву:

«Привіт, Мартіне, знаєш, я дуже швидко хочу подякувати всім і сказати, що я думаю, що хочу присвятити цю нагороду моєму реформованому ортодоксальному рабину Біллу Клінтону»

Охорона попрямувала до сцени ще до того, як хлопець встиг закінчити свій короткий спіч словами подяки. Організатор премії Джефф Кілі майже одразу написав у Твіттері, що обурювача спокою заарештували.

The individual who interrupted our Game of the Year moment has been arrested. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2022

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Факт того, що хтось повністю сторонній зміг пробратися на сцену, відносно довго там перебувати та взяти слово біля мікрофона, не будучи одразу ж затриманим охороною, не найкраще говорить про організацію масового заходу. Зміст його промови взагалі залишається загадкою. Безперечно єдине – хлопець прославився. Соціальні мережі відразу заяскравіли мемами та дотепними коментарями.

Після уважного вивчення відео деякі глядачі відзначили, що хлопець нібито був у кросівках Adidas Yeezy від Каньє Веста. Враховуючи, що його висловлювання також стосувалися євреїв, багато хто припустив, що хлопець підтримує погляди скандального репера.

Зросла й популярність 42-го президента США – його обліковий запис вийшов у топ Твіттера у категорії «Політика» та опинився на другому місці у загальноамериканському рейтингу.