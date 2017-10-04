Взлом Yahoo в 2013 году на самом деле затронул абсолютно всех пользователей – 3 млрд аккаунтов!

Летом этого года телекоммуникационный гигант Verizon завершил мучительно долгое поглощение Yahoo и объединил приобретенные активы с существующим бизнесом AOL в новом дочернем предприятии под названием Oath. И вот сейчас новые владельцы сообщили, что хакерская атака на Yahoo в 2013 году на самом деле затронула не один млрд пользователей, как сообщалось изначально, а все 3 (!) млрд аккаунтов. То есть, от этой атаки пострадали абсолютно все пользователи Yahoo, что делает этот взлом крупнейшим в истории.

Новые подробности обнаружились во время анализа, проведенного новыми владельцами.

«Благодаря новому исследованию с участием независимых экспертов по кибербезопасности мы узнали, что от атаки 2013 года пострадали все пользователи наших сервисов», — говорится в заявлении Oath/Verizon.

Признавая факт взлома в 2016 году Yahoo заявила, что хакеры украли имена, адреса почты, телефоны, даты рождения, MD5-хеши паролей и в некоторых случаях зашифрованные и незашифрованные секретные вопросы с ответами на них. В то же время, как тогда заверяли в Yahoo, данные о банковских счетах и кредитных картах хакерам не достались. Впрочем, сейчас уже нельзя быть уверенным в этом на 100%.

Некоторые тематические ресурсы советуют пользователям, имеющим аккаунт Yahoo, на всякий случай поставить новый уникальный и сложный пароль, придумать новый секретный вопрос, включить двухэтапную аутентификацию и не удалять аккаунт в ближайшее время.