Взорвалась ракета Северной Кореи со спутником-шпионом — уже в третий раз

В понедельник Северная Корея попыталась вывести военный спутник на орбиту. Ракета, на которой был спутник, взорвалась в воздухе вскоре после взлета, что стало третьей неудачной попыткой страны вывести на орбиту спутник-шпион.

Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, стремится развернуть флот разведывательных спутников. Он также сосредоточился на испытаниях ракет-носителей ядерного заряда, способных поразить Соединенные Штаты и их союзников в азиатско-тихоокеанском регионе. Северная Корея заявила, что ей нужны спутники, чтобы увеличить способность следить за своими врагами и нацеливаться на них, а также сделать ядерное сдерживание более надежным.

После двух неудачных попыток Северная Корея вывела свой первый спутник-разведчик на орбиту в прошлом ноябре. Ким заявил, что в этом году есть планы запустить еще три спутника. В понедельник Северная Корея заявила, что запустит первый из трех до 4 июня.

Южнокорейские военные заявили, что обнаружили ракету, запущенную с космической станции Тончан-ри на северо-западе Северной Кореи. Ракета пролетела над морем между Корейским полуостровом и Китаем по той же траектории, которую Северная Корея использовала во время предыдущих запусков спутников.

Военные Южной Кореи заявили, что ракета, вероятно, несет спутник. Но они считают запуск неудачным после обнаружения падения обломков над водами Северной Кореи через две минуты после старта. Военные Южной Кореи добавили, что ракета взорвалась в воздухе. Северная Корея также подтвердила, что запуск был неудачным, а государственное Корейское центральное информационное агентство страны сообщило, что недавно разработанный ракетный ускоритель с военным разведывательным спутником взорвался в воздухе.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония неделями наблюдали за подготовкой Северной Кореи к запуску ракеты. Наблюдение велось с кораблей ВМС США. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее запускать ракеты большой дальности, поскольку они используют ту же технологию, которая необходима для создания межконтинентальных баллистических ракет.

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Во время таких запусков Южная Корея и Япония обычно приводят свои войска в боевую готовность и инструктируют жителей островов вблизи траектории ракеты прятаться внутри зданий или под землей, опасаясь падения обломков.

По словам официальных лиц Южной Кореи, северокорейские спутники когда-то были настолько примитивными, что их вряд ли можно было считать инструментами разведки. Но недавно Северная Корея получила спутниковые технологии, а также нефть и продовольствие от России в обмен на артиллерийские снаряды и баллистические ракеты. Отмечено, что Россия также помогла ядерной и ракетной программе Северной Кореи другим способом: в начале этого года использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы распустить группу экспертов, которые должны были доказывать нарушение санкций в отношении Северной Кореи.

В последние недели Ким Чен Ын посетил фабрики по производству боеприпасов, поощряя их наращивать производство. Северокорейские государственные СМИ также показали, как Ким посещает большие склады, полные ракетных установок. Южнокорейские аналитики говорят, что так он продемонстрировал Путину, который должен посетить страну, готовность к дальнейшим поставкам вооружений.

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Источник: The New York Times