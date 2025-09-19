Взрыв сверхновой V Sagittae можно будет наблюдать даже днем

Астрофизики выяснили, что загадочная звездная система V Sagittae, на расстоянии 10 тыс. световых лет от Земли, может в течение ближайших лет взорваться сверхновой настолько яркой, что ее будет видно даже днем.

V Sagittae — это двойная звездная система, которая состоит из массивной звезды и белого карлика. Они вращаются друг вокруг друга примерно дважды в сутки. Новое исследование показало, что белый карлик активно высасывает материю из звезды-компаньона, образуя вокруг огромный ореол газа. Накопление вещества может привести к мощному взрыву сверхновой, который можно будет увидеть даже днем.

«V Sagittae — это необычная звездная система, она самая яркая в своем роде и озадачивает экспертов с момента открытия в 1902 году. Наше исследование показывает, что такая экстремальная яркость обусловлена тем, что белый карлик высасывает жизнь из своей звезды-компаньона, используя аккрецированную материю, чтобы превратить ее в пылающий ад. Этот процесс настолько интенсивный, что на поверхности белого карлика происходит термоядерный взрыв, который сияет, как маяк в ночном небе.«, — отмечает член группы астрономов, исследователь из Саутгемптонского университета Фил Чарльз.

Белые карлики представляют собой конечную стадию развития звезд с массой, близкой к солнечной. Солнце также будет завершать собственный жизненный цикл в виде остывающего белого карлика примерно через 5-6 млрд лет, когда в недрах нашей звезды закончится водород.

Однако белые карлики, которые находятся в парных системах с другими звездами, получают шанс закончить собственный цикл мощным взрывом сверхновой. Это происходит, когда белый карлик находится достаточно близко от звезды-компаньона, чтобы начать высасывать из нее вещество за счет гравитации.

Поскольку это вещество имеет собственный момент импульса или вращения, оно не попадает непосредственно на поверхность белого карлика, а образует аккреационный диск. Вещество из аккреационного диска постепенно падает на поверхность белого карлика. Материя накапливается на поверхности белого карлика, пока тот не превышает так называемый предела Чандрасекара в 1,4 солнечных массы. За этим пределом белый карлик взрывается сверхновой. Обычно сверхновая класса типа Ia полностью уничтожает остатки мертвой звезды.

Группа исследователей использовала Очень большой телескоп в чилийской пустыне Атакама, чтобы исследовать агрессивную природу белого карлика в звездной системе V Sagittae. Наблюдения продемонстрировали, что вокруг белого карлика и соседней с ним звезды существует огромное газовое гало. Это газовое гало, охватывающее всю систему, указывает на то, что белый карлик поглощает намного больше материи, чем успевает усвоить. Из излишков формируется газовое кольцо, которое охватывает всю систему. Астрономы также убедились, что уже в ближайшее время ситуация должна получить окончательную развязку в виде невероятно мощного взрыва.

«Белый карлик не может поглотить всю массу, передаваемую его горячей звездой-близнецом, поэтому он создает это яркое космическое кольцо. Скорость, с которой эта обреченная звездная система стремительно колеблется, по-видимому, из-за чрезвычайной яркости, — явный признак ее неизбежного, бурного конца», — заключает член исследовательской группы Паси Хакала из Университета Турку.

Испанский ученый из Института астрофизики Канарских островов Пабло Родригес-Хиль добавляет, что вспышка новой в ближайшие годы, вероятно, будет видна невооруженным глазом. Однако когда две звезды столкнутся друг с другом и взорвутся, это будет настолько яркий взрыв сверхновой, что его можно будет увидеть с Земли даже днем.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Источник: Space