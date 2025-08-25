Астрономы открыли источник питания гигантских звезд

Группа астрономов с помощью телескопа ALMA в Чили узнала, как образуются массивные звезды, когда их собственное мощное излучение должно было бы уничтожать поступающее к ним вещество.

Астрономы обнаружили, что огромные космические потоки газа действуют как межзвездные магистрали, перенаправляя материю непосредственно к молодым звездам. Звезды с массой, превышающей солнечную по меньшей мере в 8 раз, классифицируются как массивные. Такие звезды формируются быстро, выпуская мощный звездный ветер и излучение. В обычных условиях эти силы должны были бы сдувать вещество, не позволяя звездам достигать гигантских размеров. Однако что-то служит топливом для этих звезд, позволяя им быстро набирать массу.

Уже длительное время ученые сходятся во мнении, что аккреационные диски из пыли и газа вокруг звезд обеспечивают необходимый материал для их формирования. Однако новое исследование международной группы ученых, включающей ученых из Киотского и Токийского университетов, дает другой ответ.

«Наша работа, похоже, показывает, что эти структуры питаются стримерами, которые являются потоками газа, переносящими вещество с расстояний, превышающих тысячу астрономических единиц, по сути действуя как массивные газовые магистрали», — объясняет один из авторов исследования Фернандо Ольгин.

Для проверки этой гипотезы астрономам необходимо было провести тщательное наблюдение за областями образования звезд. Между тем места рождения массивных звезд находятся дальше, чем звезды меньшего размера. Для наблюдения астрономы использовали Большой телескоп в чилийской пустыне Атакама, состоящий из десятков антенн, способных регистрировать слабое излучение пыли и молекул в миллиметровом диапазоне длин волн.

Точность ALMA позволила астрономам наблюдать, как молодая звезда получает вещество из двух отдельных потоков. Один из этих потоков был непосредственно связан с центральной областью звезды и демонстрировал картину скорости, соответствующую вращению и, возможно, падению. Это свидетельствует о том, что поток быстро переносит достаточно материала, чтобы противостоять обратной связи молодой звезды, формируя плотную область вокруг ее ядра.

Исследователи ожидали увидеть пылевой диск или тор размером в несколько сотен тыс. астрономических единиц, однако не ожидали, что спиральные рукава будут располагаться настолько близко к центральному источнику. Как отмечает Фернандо Ольгин, были обнаружены стримеры, которые питали то, что в то момент считалось аккреационным диском. Однако удивление ученых вызвало то, что диска или вообще не существует, или он чрезвычайно мал.

Эти результаты показывают, что независимо от наличия диска вокруг центральной звезды, стримеры могут переносить большие объемы газа для питания областей звездообразования, даже при наличии обратной связи от центральной звезды.

Команда планирует расширить свои исследования, изучая другие регионы, чтобы выяснить, распространен ли это тип аккреции, приводящий к образованию массивных звезд. Они также планируют исследовать газ вблизи звезды, чтобы определить, можно ли подтвердить или опровергнуть наличие небольших дисков.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances

Источник: SciTechDaily