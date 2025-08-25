Новости Наука и космос 25.08.2025 comment views icon

Астрономы открыли источник питания гигантских звезд

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Астрономы открыли источник питания гигантских звезд

Группа астрономов с помощью телескопа ALMA в Чили узнала, как образуются массивные звезды, когда их собственное мощное излучение должно было бы уничтожать поступающее к ним вещество.

Астрономы обнаружили, что огромные космические потоки газа действуют как межзвездные магистрали, перенаправляя материю непосредственно к молодым звездам. Звезды с массой, превышающей солнечную по меньшей мере в 8 раз, классифицируются как массивные. Такие звезды формируются быстро, выпуская мощный звездный ветер и излучение. В обычных условиях эти силы должны были бы сдувать вещество, не позволяя звездам достигать гигантских размеров. Однако что-то служит топливом для этих звезд, позволяя им быстро набирать массу. 

Уже длительное время ученые сходятся во мнении, что аккреационные диски из пыли и газа вокруг звезд обеспечивают необходимый материал для их формирования. Однако новое исследование международной группы ученых, включающей ученых из Киотского и Токийского университетов, дает другой ответ. 

«Наша работа, похоже, показывает, что эти структуры питаются стримерами, которые являются потоками газа, переносящими вещество с расстояний, превышающих тысячу астрономических единиц, по сути действуя как массивные газовые магистрали», — объясняет один из авторов исследования Фернандо Ольгин. 

Для проверки этой гипотезы астрономам необходимо было провести тщательное наблюдение за областями образования звезд. Между тем места рождения массивных звезд находятся дальше, чем звезды меньшего размера. Для наблюдения астрономы использовали Большой телескоп в чилийской пустыне Атакама, состоящий из десятков антенн, способных регистрировать слабое излучение пыли и молекул в миллиметровом диапазоне длин волн.

Точность ALMA позволила астрономам наблюдать, как молодая звезда получает вещество из двух отдельных потоков. Один из этих потоков был непосредственно связан с центральной областью звезды и демонстрировал картину скорости, соответствующую вращению и, возможно, падению. Это свидетельствует о том, что поток быстро переносит достаточно материала, чтобы противостоять обратной связи молодой звезды, формируя плотную область вокруг ее ядра.

Исследователи ожидали увидеть пылевой диск или тор размером в несколько сотен тыс. астрономических единиц, однако не ожидали, что спиральные рукава будут располагаться настолько близко к центральному источнику. Как отмечает Фернандо Ольгин, были обнаружены стримеры, которые питали то, что в то момент считалось аккреационным диском. Однако удивление ученых вызвало то, что диска или вообще не существует, или он чрезвычайно мал. 

Эти результаты показывают, что независимо от наличия диска вокруг центральной звезды, стримеры могут переносить большие объемы газа для питания областей звездообразования, даже при наличии обратной связи от центральной звезды.

Команда планирует расширить свои исследования, изучая другие регионы, чтобы выяснить, распространен ли это тип аккреции, приводящий к образованию массивных звезд. Они также планируют исследовать газ вблизи звезды, чтобы определить, можно ли подтвердить или опровергнуть наличие небольших дисков.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

arrow left
arrow right
Самое длинное солнечное затмение века уже скоро — когда произойдет и где наблюдать
Обломки «подбитого» NASA DART астероида ведут себя неожиданно и опасно
Без четкой даты возвращения: астронавты Crew-11 отправились на МКС на фоне финансовых проблем NASA
Произошло самое масштабное слияние черных дыр и появление монстра, в 225 раз массивнее Солнца
Стартап, предлагающий «похороны в космосе», потерял прах 166 умерших по дороге
Космическая красота: 65 тысяч световых лет в детальной цветной карте галактики Скульптор
Уничтоженная черной дырой звезда подала повторный сигнал
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактику-медузу, которая блуждает по космосу
Большое космическое шоу — Netflix будет транслировать NASA
«Какое досадное самоубийство»: планета-гигант провоцирует взрывы на звезде, которые ее уничтожают
Радиаторы с воском внутри лучше охлаждают электронику — протестировано в космосе
Астрономы нашли пригодную к жизни планету совсем рядом — в космических масштабах
«Катастрофа для космической науки»: NASA увольняет более 2100 сотрудников
Окна-самомойки: в Китае научились чистить стекло электрическим полем
Астрономы впервые увидели ожидаемую звезду-компаньона Бетельгейзе
Телескоп Джеймса Уэбба сделал первое прямое фото экзопланеты
Первые снимки Обсерватории Веры Рубин: 10 млн галактик и многое другое
Больше пространства для инопланетян: новая теория расширяет границы внеземной жизни
Лучше надышаться пыли с Луны, чем грязного воздуха с Земли, — ученые
Ученые спланировали миссию к черной дыре: "Чрезвычайно сложная и очень спекулятивная"
Хидео Кодзима хочет создать игру на орбите и рискнуть жизнью, как Том Круз
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить