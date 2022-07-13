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Walmart купит 4500 электрических фургонов Canoo LDV для доставки в рамках последней мили, первые экземпляры выйдут на дороги уже в 2023 году

Walmart купит 4500 электрических фургонов Canoo LDV для доставки в рамках последней мили, первые экземпляры выйдут на дороги уже в 2023 году

Крупный американский ритейлер Walmart объявил о договоренности, в рамках которой приобретет крупную партию электрических фургонов производства американского стартапа Canoo. Данная компания в последнее время испытывала сереьзные финансовые проблемы, так что подписание контракта на производство сразу 4,500 электромобилей (с возможностью увеличения заказа до 10,000 экземпляров) наверняка поможет удержать стартапа на плаву.

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Речь идет о собственной разработке компании — фургоне Lifestyle Delivery Vehicle (LDV), серийная сборка которого запланирована на четвертый квартал 2022 года. В Walmart ожидают, что первые доставки с помощью Canoo LDV состоятся уже в начале 2023 года. Ритейлер планомерно работает над повышением экологичности своей службы доставки, рассчитывая стать полностью «зеленой» компанией не позднее 2040 года.

Модель Canoo Lifestyle Delivery Vehicle построена на плоской скейтбоард-платформе MPP (multi-purpose platform), которая позволяет увеличить полезное пространство водительского места и грузового салона.

Walmart купит 4500 электрических фургонов Canoo LDV для доставки в рамках последней мили, первые экземпляры выйдут на дороги уже в 2023 году

Ранее Canoo открыла предзаказы на электрический минивэн Lifestyle Vehicle (ценник от от $34,750 до в $49,950), а также электрический пикап Pickup Truck и электрический фургон для служб доставки MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle).

Источник: The Verge


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