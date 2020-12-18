Американский стартап Canoo представил электрический фургон MPDV для служб доставки с батареями 40/60/80 кВтч стоимостью от $33,000

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Калифорнийский стартап Canoo, известный по проекту пассажирского электроминивэна на основе скейтборд-платформы, представил свое новое детище — электрический грузовой фургон для доставки в рамках последней мили. Создатели называют новинку «многоцелевой автомобиль доставки», сокращенно — MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle) и обещают продавать по цене от $33,000.

В момент начала продаж стартап предложит два различных по размеру и грузоподъемности варианта MPDV (MPDV1 и MPDV2), затем будут разработаны и другие варианты (включая MPDV3), которые будут соответствовать запросам потенциальных заказчиков.

Электромобиль разрабатывался «с нуля», благодаря чему в его конструкции нет типичных для ДВС-решений особенностей, а грузоподъемность и полезный объем кузова превосходят практически все аналоги (по словам разработчиков). В MPDV используется один электродвигатель с приводом на переднюю ось с мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 320 Нм.

Для первых двух моделей MPDV1 и MPDV2 планируют предлагать три варианта батарей — на 40, 60 и 80 кВтч, при этом самая емкая из них сможет заряжаться с 20% до 80% всего за 28 минут зарядки на скоростной «заправке». Батареи собраны на основе цилиндрических элементов 21/700, при этом используется жидкостное охлаждение блока.

В случае с MPDV1 батарея на 40 кВтч обеспечит запас хода 210 км (EPA) / 270 км (WLTP), батарея на 60 кВтч — запас хода 305 км (EPA) / 400 км (WLTP) и батарея на 80 кВтч — запас хода 370 км (EPA) / 480 км (WLTP).

Для модели MPDV2 батарея на 40 кВТч предоставит запас хода 145 км (EPA) / 175 км (WLTP), батарея на 60 кВтч — запас хода 225 км (EPA) / 305 км (WLTP) и батарея на 80 кВтч — запас хода 305 км (EPA) / 400 км (WLTP).

В данный момент на сайте компании уже можно оставлять предзаказы, ограниченное количество фургонов будет доступно заказчикам в 2022 году, а на 2023 год запланирован старт серийного производства.





Источник: The Verge, Canoo