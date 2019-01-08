Western Digital показала прототип USB-флеш накопителя ёмкостью 4 ТБ, портативные SSD и облачный сервис резервного хранения данных

Компания Western Digital в рамках бренда SanDisk продемонстрировала на выставке CES 2019 несколько новых продуктов в сфере хранения данных. Одной из новинок стал прототип USB-флэш накопителя, обладающего внушительной ёмкостью в 4 ТБ. Для подключения к системе используется интерфейс USB-C. Пока что устройство не готово к выходу на рынок, и его ориентировочная цена не называется. Но следует ожидать, что она будет очень высокой. Ведь даже флэш накопители ёмкостью 2 ТБ продаются по цене более $1000.

SanDisk также представила новый портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro Portable SSD. Устройство обеспечивает скорость передачи данных на уровне 1 ГБ/с и выполнено в корпусе, который обеспечивает защиту в соответствии с требованиями сертификации IP55. На рынок поступят модели ёмкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Продажи начнутся весной 2019 года, но уровень ориентировочных цен тоже не называется.

Кроме того, был представлен облачный сервис SanDisk Flashback. Он обеспечивает резервное копирование данных с USB-флэш накопителей в облачном хранилище. Благодаря наличию полной онлайн копии данных, пользователь может искать и просматривать файлы, а также делиться ими, даже если накопитель оказался в другой сумке или вовсе потерялся. Пока что сервис SanDisk Flashback предлагается только владельцам накопителей серий SanDisk Ultra Flash Drive и SanDisk Ultra Fit Flash Drive.

Дополнительно Western Digital продемонстрировала твердотельный накопитель My Passport Go в виде моделей ёмкостью 500 ГБ и 1 ТБ. Он оснащён встроенным кабелем с интерфейсом USB-A и обеспечивает скорость передачи данных до 400 МБ/с. Цены снова не уточняются.

Источник: macrumors