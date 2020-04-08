Из-за большого количества фейковых новостей о коронавирусе, в Whatsapp появилось новое ограничение на форвардинг сообщений
Наплыв ложной информации всегда был проблемой для общества, ведь иногда чем страшнее или глупее выглядит та или иная новость, тем больше вероятность того, что люди будут ею делиться. В случае с главной на сегодня темой коронавируса, можно найти массу статей о способах профилактики или лечения болезни, которые за собой не несут совершенно никакого подтверждения. Это же касается неправдивых или искаженных новостей и прочих заметок, которые иногда приводят к очень странным результатам.
В попытке побороть распространение дезинформации, в мессенджере Whatsapp появилось новое ограничение на форвардинг сообщений. Теперь ссылка, которая была перенаправлена 5 раз, может пересылаться дальше не более, чем в один чат одновременно. Таким образом это может и не остановит поток сомнительной информации, но значительно приостановит скорость ее распространения среди пользователей.
Это не первые шаги компании, которые появились по такому поводу. Ранее в мессенджере уже вводились ограничения на количество чатов, которым одновременно можно что-то отправить, а виральные ссылки дополнительно отмечались значком с парой стрелочек, которые указывали на популярность сообщения.
Стоит отметить, что новое правило является самым жестким ограничением из ранее введенных компанией.
Источник: The Guardian, Whatsapp