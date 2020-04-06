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В Британии начали жечь вышки 5G из-за дезинформации о коронавирусе

В Британии начали жечь вышки 5G из-за дезинформации о коронавирусе

В Британии начали жечь вышки 5G из-за дезинформации о коронавирусе


Из-за распространяющихся в социальных сетях конспирологических теорий о связи между развёртыванием сетей 5G и пандемией коронавируса, в Британии неизвестные начали поджигать вышки операторов. Как сообщает BBC, на прошлой неделе поджоги были зафиксированы в Ливерпуле, Ейгбурге, Бирмингеме и селе Меллинг рядом с городом Сефтон, Мерсисайд. При этом не всё оборудование, уничтоженное из-за поджогов, даже связано с 5G. В частности, британский оператор ЕЕ подтвердил The Verge, что в Бирмингеме загорелась вышка, которая предоставляла 2G, 3G и 4G связь.

Источником дезинформации стали группы в социальных сетях, в частности в Facebook, в которых довольно популярной оказалась теория о том, что новый коронавирус появился в китайском городе Ухань, потому что там в начале года начали развёртывать сеть 5G и якобы теперь мобильный интернет нового поколения способствует распространению коронавируса. Сторонники этой конспирологической теории верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм.

Министерство культуры, СМИ и спорта (DCMS) Великобритании заявило в Twitter о том, что «нет абсолютно никаких достоверных доказательств связи между 5G и коронавирусом», поделившись ссылкой на официальные источники и разбор дезинформации от независимой организации Full Fact, которая занимается проверкой фактов.

При этом на данный момент действительно не существует научно обоснованных фактов, которые бы могли связать распространение нового коронавируса (или любого другого вируса) с сетями мобильных операторов, в том числе с 5G.

Как отмечает The Verge, за паникой вокруг 5G и коронавируса вполне может стоять правительство России. В то время как большое количество групп в Facebook в последнее время подпитывают эти теории, в отчете New York Times за прошлый год предупредили, что в российских кампаниях по дезинформации активно используются опасения именно по поводу здоровья и 5G. А RT America, российская телевизионная сеть, финансируемая правительством, больше года назад выпустила репортаж, в котором журналист RT заявил, что 5G «может вас убить».

Источник: BBC, The Verge

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