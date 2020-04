В Британии начали жечь вышки 5G из-за дезинформации о коронавирусе

Из-за распространяющихся в социальных сетях конспирологических теорий о связи между развёртыванием сетей 5G и пандемией коронавируса, в Британии неизвестные начали поджигать вышки операторов. Как сообщает BBC, на прошлой неделе поджоги были зафиксированы в Ливерпуле, Ейгбурге, Бирмингеме и селе Меллинг рядом с городом Сефтон, Мерсисайд. При этом не всё оборудование, уничтоженное из-за поджогов, даже связано с 5G. В частности, британский оператор ЕЕ подтвердил The Verge, что в Бирмингеме загорелась вышка, которая предоставляла 2G, 3G и 4G связь.

Источником дезинформации стали группы в социальных сетях, в частности в Facebook, в которых довольно популярной оказалась теория о том, что новый коронавирус появился в китайском городе Ухань, потому что там в начале года начали развёртывать сеть 5G и якобы теперь мобильный интернет нового поколения способствует распространению коронавируса. Сторонники этой конспирологической теории верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм.

Министерство культуры, СМИ и спорта (DCMS) Великобритании заявило в Twitter о том, что «нет абсолютно никаких достоверных доказательств связи между 5G и коронавирусом», поделившись ссылкой на официальные источники и разбор дезинформации от независимой организации Full Fact, которая занимается проверкой фактов.

We are aware of inaccurate information being shared online about 5G. There is absolutely no credible evidence of a link between 5G and coronavirus

For COVID-19 advice:

👉NHS https://t.co/EI0XLYsqWE

👉GOVUK https://t.co/aWe30Ayl8X

👉Full Fact research https://t.co/QWYcc4bOEg

— DCMS (@DCMS) April 3, 2020